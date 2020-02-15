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今暖熱以後…吳德榮：寒流將至強度僅次1月底的強寒流

聯合報 / 記者雷光涵／台北即時報導
下周一至下周三清晨寒流影響，各地天氣寒冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天台灣仍在暖氣團內，但明天鋒面通過後強冷空氣南下，目前預測可能是入冬第二波寒流

吳德榮說，今天天氣多雲時晴，白天溫暖微熱、早晚涼；午後雲量增多、近山區有局部短暫陣雨的機率。西半部及外島易有霧。各區氣溫：北部17至30度、中部18至30度、南部18至31度、東部18至30度。

他指出，明天另一鋒面通過，中部以北有陣雨或雷雨，東半部及南部亦有局部短暫陣雨的機率；鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈濕冷。預估明晚北台灣平地最低氣溫已在10度上下。

吳德榮表示，下周一起轉乾冷，各地晴朗穩定，持續至下周四清晨，應注意保暖。下周四白天至下周五晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫逐日回升、早晚仍低，日夜溫差擴大。目前歐洲中期預報中心（ECMWF）模式及美國（GFS）模式所模擬的強度，下周一至周三的清晨，平地最低氣溫，約可降至7至8度；預估強度僅次於1月底的強寒流，符合入冬第二波寒流的機率頗高。

中央氣象局說，今天天氣跟昨天類似，中午之後西半部山區、北部地區、東半部地區有局部短暫陣雨的機率，下午外出請攜帶雨具備用。傍晚後局部雨勢雖減緩，但夜深後鋒面即將通過，中部以北明顯轉為有短暫陣雨。

氣溫方面，由於陽光加熱及偏南風的暖空氣，各地高溫約28至30度，夜裡清晨各地低溫18至21度，溫差略大。

下周日清晨鋒面逐漸通過台灣地區，屆時降雨範圍擴大，很快的鋒面在周日晚間就已通過台灣地區，並且有一波冷氣團南下，強度達寒流等級。氣溫方面，下雨的關係北台灣一早就會感受到氣溫下降，只剩下20度上下，其他地方中午過後也會開始下降，氣溫約22至24度。

下周一至下周三清晨寒流影響，各地天氣寒冷，最低溫在周二清晨台南以北及東北部地區低溫僅7至11度，空曠地區氣溫更低一些，高屏及花東低溫也只有12、13度，；降雨方面，此波寒流偏乾冷，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區及西半部山區有局部短暫雨。

下周三白天起至下周五寒流逐漸減弱，氣溫回升，但輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低。

寒流 低溫
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