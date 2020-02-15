醫師籲不要去醫院開奇怪診斷書 中市勞工局：未接獲

前立委、醫師林靜儀在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」指有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或新冠肺炎」才能上課；也有公司要求員工開立「無感染新冠肺炎」證明去上班。台中市勞工局長吳志威說明，台中市尚未接獲有勞方反映訴資方要求開立「非流感或新冠肺炎」才能上工情事。

台中市勞工局長吳志威指出，勞工配合衛生機關居家隔離、檢疫，可檢附衛生機關通知書證明，自行居家休養者請病假，若資方有要求出示證明，由勞資協調，證明有就醫事實即可，例如出具醫療院所掛號等單據。另外，防疫照顧假部份，若雇主提出相關需求，勞工只要能出示戶口名簿，或是家中孩童屬於就學年齡的任何文件，都可作為證明。

醫師林靜儀認為，新冠肺炎須經斷層掃描等確診，學校、雇主叫沒病的人跑去醫院，徒增感染風險，呼籲不要浪費醫療資源。

台中市衛生局長、耳喉鼻科醫師曾梓展說，醫師僅能對症狀開立診斷書，以新冠肺炎為例，有潛伏期，且需要檢驗確診，不可能開立；他建議，民眾平時應做好勤洗手，就醫戴口罩防疫，若出現發燒、呼吸道症狀，請戴上口罩盡速就醫或居家休息，不應去上班、上課。