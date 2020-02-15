醫師籲不要去醫院開奇怪診斷書 中市勞工局：未接獲

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
前立委、醫師林靜儀在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」圖／翻攝自林靜儀醫師臉書粉專

前立委、醫師林靜儀在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」指有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或新冠肺炎」才能上課；也有公司要求員工開立「無感染新冠肺炎」證明去上班。台中市勞工局長吳志威說明，台中市尚未接獲有勞方反映訴資方要求開立「非流感或新冠肺炎」才能上工情事。

台中市勞工局長吳志威指出，勞工配合衛生機關居家隔離、檢疫，可檢附衛生機關通知書證明，自行居家休養者請病假，若資方有要求出示證明，由勞資協調，證明有就醫事實即可，例如出具醫療院所掛號等單據。另外，防疫照顧假部份，若雇主提出相關需求，勞工只要能出示戶口名簿，或是家中孩童屬於就學年齡的任何文件，都可作為證明。

醫師林靜儀認為，新冠肺炎須經斷層掃描等確診，學校、雇主叫沒病的人跑去醫院，徒增感染風險，呼籲不要浪費醫療資源。

台中市衛生局長、耳喉鼻科醫師曾梓展說，醫師僅能對症狀開立診斷書，以新冠肺炎為例，有潛伏期，且需要檢驗確診，不可能開立；他建議，民眾平時應做好勤洗手，就醫戴口罩防疫，若出現發燒、呼吸道症狀，請戴上口罩盡速就醫或居家休息，不應去上班、上課。

中央流行疫情指揮中心呼籲，自中港澳入境者，應配合落實居家檢疫14天不能擅自外出，一旦發現違反規定，最高可罰15萬元。居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩盡速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以及時診斷通報。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922，或至疾管署網站查詢。

前立委、醫師林靜儀在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」圖／翻攝自林靜儀醫師臉書粉專

新冠肺炎 醫師 衛生局
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

上工上課 要開健康診斷書？醫師籲勿浪費醫療資源

非新冠肺炎診斷書能開嗎？醫師：不可能！發燒別趴趴走

疫情燒 醫師：不要叫醫師開「非流感診斷書」浪費醫療資源

開診斷證明才能上班上課？ 林靜儀：不要浪費醫療資源

相關新聞

菲「禁台令」解除 往返高雄和菲律賓3菲亞航班明恢復

因對新冠肺炎的防疫，菲律賓本月10日發布對我國人士禁入菲境的命令，禁令今天解除，一度因禁令停飛的往返高雄和菲律賓的航班，...

菲國禁令急轉彎！旅行社無奈：短短4天退團3000人

政策急轉彎！菲律賓於2月10日因冠狀病毒因素，深夜緊急頒布中港澳台的旅遊禁令，造成眾多旅客權益影響，但菲律賓在14日重新...

來不及了！菲律賓解除禁台令 但星宇宿霧線仍延後開航

菲律賓今（14日）晚宣布解除對台旅遊禁令，但來不及了，星宇航空原本規劃4月6日開航的宿霧航線，將維持延後到7月1日開航不...

鑽石公主號遊客曾前往 圓山：安全無虞

鑽石公主號郵輪上千名遊客1月31日有到北北基旅遊，其中也有去圓山大飯店，今天中央流行疫情指揮中心發布，鑽石公主號國內自主...

日旅遊警示升級 旅行業者：恐衝擊櫻花季出團人數

新冠肺炎（COVID-19）在日本陸續發生感染源不明個案，恐出現隱性社區傳播，中央流行疫情指揮中心宣布即日起提升日本旅遊...

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

美國食藥局（FDA）今發布減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險，包含膀胱癌、大腸癌等風險，衛福部食品藥物管理署今天晚間發布禁令...

醫師籲不要去醫院開奇怪診斷書 中市勞工局：未接獲

前立委、醫師林靜儀在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」指有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或新冠肺炎」才能上...

23：11花蓮規模3.5地震 最大震度太魯閣3級

根據中央氣象局最新資訊，14日23時11分發生芮氏規模3.5地震，地震深度19.1公里，震央位於花蓮縣政府北方22.4公...

上工上課 要開健康診斷書？醫師籲勿浪費醫療資源

前立委、醫師林靜儀昨天在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」指有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或新冠肺炎」才能上課，也有公司要求員工開立「無感染新冠肺炎」證明去上班，她認為，新冠肺炎須經斷層掃描等確診，學校、雇主叫沒病的人跑去醫院，徒增感染風險，呼籲不要浪費醫療資源。

流感疫苗剩2萬劑 鄭文燦籲速打

近期氣溫變化大，流感仍處流行期，依疾管署監測資料顯示，桃園市上周類流感就醫率16.60%，今年確診129名流感併發重症患者，其中125人沒有接種疫苗，市長鄭文燦昨天到八德區旭登護理之家視察，確認有9成8住民已接種流感疫苗，瞭解護理之家防疫整備情形後給予肯定，他說，桃園市目前剩2萬多劑疫苗，希望公費對象儘速施打。

菲國取消禁令 長榮每日飛馬尼拉宿霧共三班

菲律賓政府宣布取消我國人赴菲旅遊禁令，長榮航空宣布，因應菲律賓政府最新入境規範，依市場需求先維持目前台北－馬尼拉每日兩班...

憂新冠肺炎去大醫院急診人變少 消防員：這樣是對的

受新冠肺炎疫情影響，部分消防隊員發現，過去許多車禍輕傷患者送醫，總要求送大型醫院，但近來疑憂心大醫院急診感染風險大，傷患...

熱門新聞

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

12星座上半年桃花運指數：金牛無心插柳 獅子全城熱戀

全面抗疫！85度C即起28間門市送「次氯酸水」 民眾可自備容器索取

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

在好市多看到酒精棉片上架 她曝原因呼籲「不要買」

日本擴大檢疫成「旅遊重災區」？業者：退團約三成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。