上工上課 要開健康診斷書？醫師籲勿浪費醫療資源

前立委、醫師林靜儀昨天在臉書貼文「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」指有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或新冠肺炎」才能上課，也有公司要求員工開立「無感染新冠肺炎」證明去上班，她認為，新冠肺炎須經斷層掃描等確診，學校、雇主叫沒病的人跑去醫院，徒增感染風險，呼籲不要浪費醫療資源。

台中市勞工局長吳志威說明，台中市尚未接獲有勞工投訴資方要求開立「非流感或新冠肺炎」才能上工等情事；勞工配合政府居家隔離、檢疫，可檢附衛生機關通知書證明，自行居家休養者請病假，若資方有要求，由勞資協調，最多證明有就醫事實即可，例如出具院所掛號單據等。另外，防疫照顧假部分，若雇主提出相關需求，勞工只要能出示戶口名簿，或是家中孩童屬於就學年齡的文件，都可證明。

台中市衛生局長、耳鼻喉科醫師曾梓展說，醫師僅能對症狀開立診斷書，不可能開立非流感或新冠肺炎診斷證明。以新冠肺炎為例，有潛伏期，且需要檢驗確診，更不可能開立；他建議，民眾平時應做好勤洗手，就醫戴口罩防疫，若出現發燒、呼吸道症狀，請戴上口罩盡速就醫或居家休息，不應去上班、上課。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922，或至疾管署網站查詢。