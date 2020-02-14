聽新聞
test
0:00 / 0:00
菲「禁台令」解除 往返高雄和菲律賓3菲亞航班明恢復
因對新冠肺炎的防疫，菲律賓本月10日發布對我國人士禁入菲境的命令，禁令今天解除，一度因禁令停飛的往返高雄和菲律賓的航班，明天恢復一部分，往返高雄與菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克的菲亞航空都有開航，但華航往返馬尼拉的班機仍取消。
根據高雄機場今天的國際線即時航班資訊，菲「禁台令」以來取消的菲亞航，明天航班恢復，預定明天下午1時55分從高雄飛宿霧的Z27135航班「準時」飛航，晚間6時40分飛馬尼拉的Z21334也註明「準時」；明天下午6時5分飛克拉克Z25135同樣有飛。
至於原來定期往返高雄和馬尼拉的華航班機，仍然取消。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言