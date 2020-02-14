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菲「禁台令」解除 往返高雄和菲律賓3菲亞航班明恢復

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
菲律賓本月10日發布對我國人士禁入菲境的命令，禁令今天解除。 本報資料照

因對新冠肺炎的防疫，菲律賓本月10日發布對我國人士禁入菲境的命令，禁令今天解除，一度因禁令停飛的往返高雄和菲律賓的航班，明天恢復一部分，往返高雄與菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克的菲亞航空都有開航，但華航往返馬尼拉的班機仍取消。

根據高雄機場今天的國際線即時航班資訊，菲「禁台令」以來取消的菲亞航，明天航班恢復，預定明天下午1時55分從高雄飛宿霧的Z27135航班「準時」飛航，晚間6時40分飛馬尼拉的Z21334也註明「準時」；明天下午6時5分飛克拉克Z25135同樣有飛。

至於原來定期往返高雄和馬尼拉的華航班機，仍然取消。

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