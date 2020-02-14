快訊

窮小子娶當紅女星不被看好 胡志強與妻攜手46年結婚照曝光

「想牽緊她走人生下半輩子！」 畢書盡情人節宣佈結婚

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鑽石公主號遊客曾前往 圓山：安全無虞

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
圓山大飯店。本報資料照片

鑽石公主號郵輪上千名遊客1月31日有到北北基旅遊，其中也有去圓山大飯店，今天中央流行疫情指揮中心發布，鑽石公主號國內自主健康管理監測期滿。圓山大飯店表示，這是令人鼓舞的好消息，餐廳目前的安全都無虞。

鑽石公主號郵輪上2000多名旅客下船後去過北北基50個景點，其中有76名遊客到圓山大飯店。圓山指出，早在疫情開始之前的1月22日便啟動最高規格防疫機制，保護所有旅客和同仁的健康安全。

圓山大飯店表示，將持續針對各餐廳、客房及所有公共場所，每日執行高規格防疫作業，包括同仁戴口罩執勤、環境依標準清潔消毒、全面測量體溫、加裝空調不織布濾網系統，也請員工隨身攜帶次氯酸(HOCI)抗菌液為賓客提供清潔服務等高規格防疫措施，請各界放心。

鑽石公主號 疫情 郵輪 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

鑽石公主號自主管理期滿 圓山飯店：安全無慮

另類愛之船 鑽石公主號乘客情人節苦中作樂

鑽石公主號今14天潛伏期滿 九份商圈人潮還沒回來

鑽石公主號新增台人確診 外交部向日方表明想接回國人

相關新聞

減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

美國食藥局（FDA）今發布減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險，包含膀胱癌、大腸癌等風險，衛福部食品藥物管理署今天晚間發布禁令...

菲國禁令急轉彎！旅行社無奈：短短4天退團3000人

政策急轉彎！菲律賓於2月10日因冠狀病毒因素，深夜緊急頒布中港澳台的旅遊禁令，造成眾多旅客權益影響，但菲律賓在14日重新...

來不及了！菲律賓解除禁台令 但星宇宿霧線仍延後開航

菲律賓今（14日）晚宣布解除對台旅遊禁令，但來不及了，星宇航空原本規劃4月6日開航的宿霧航線，將維持延後到7月1日開航不...

日旅遊警示升級 旅行業者：恐衝擊櫻花季出團人數

新冠肺炎（COVID-19）在日本陸續發生感染源不明個案，恐出現隱性社區傳播，中央流行疫情指揮中心宣布即日起提升日本旅遊...

鑽石公主號遊客曾前往 圓山：安全無虞

鑽石公主號郵輪上千名遊客1月31日有到北北基旅遊，其中也有去圓山大飯店，今天中央流行疫情指揮中心發布，鑽石公主號國內自主...

菲國取消禁令 長榮每日飛馬尼拉宿霧共三班

菲律賓政府宣布取消我國人赴菲旅遊禁令，長榮航空宣布，因應菲律賓政府最新入境規範，依市場需求先維持目前台北－馬尼拉每日兩班...

憂新冠肺炎去大醫院急診人變少 消防員：這樣是對的

受新冠肺炎疫情影響，部分消防隊員發現，過去許多車禍輕傷患者送醫，總要求送大型醫院，但近來疑憂心大醫院急診感染風險大，傷患...

媽祖託夢送情人節大禮 準阿嬤刮中百萬元

刮刮樂「2000萬超級紅包」在台中大里區一定發彩券行刮出100萬大獎，刮出大獎的是一位年約50多歲、快要當阿嬤的阮小姐，...

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

冷空氣今天下午升級成寒流。中央氣象局表示，寒流下周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，下周日水氣較...

肺炎疫情砍單太嚴重 日月潭青年活動中祭長住優惠

繼溪頭森林園區祭出半價攬客之後，日月潭青年活動中心面對新冠肺炎疫情的大量「砍單」，今天也宣布推出2020日月潭森呼吸長住...

受新冠肺炎疫情波及 2020 IRONMAN 鐵人三項賽延至9月

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，不只全台大學及中小學延後開學，連民車舉辦的大型運動賽事，也受到波及，已知2020 ...

不只讓食品顏值加分！色素真的有存在的必要性

色素不是僅僅為了改變食品的顏色而已，還有各種功用，包括：美化食品色澤、保持食品色澤、使產品標準化、增加營養價值、增加產品辨識度等等。

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

寒流來襲 下周日全台天氣驟變

12星座上半年桃花運指數：金牛無心插柳 獅子全城熱戀

全面抗疫！85度C即起28間門市送「次氯酸水」 民眾可自備容器索取

在好市多看到酒精棉片上架 她曝原因呼籲「不要買」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。