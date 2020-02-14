鑽石公主號遊客曾前往 圓山：安全無虞

鑽石公主號郵輪上千名遊客1月31日有到北北基旅遊，其中也有去圓山大飯店，今天中央流行疫情指揮中心發布，鑽石公主號國內自主健康管理監測期滿。圓山大飯店表示，這是令人鼓舞的好消息，餐廳目前的安全都無虞。

鑽石公主號郵輪上2000多名旅客下船後去過北北基50個景點，其中有76名遊客到圓山大飯店。圓山指出，早在疫情開始之前的1月22日便啟動最高規格防疫機制，保護所有旅客和同仁的健康安全。

圓山大飯店表示，將持續針對各餐廳、客房及所有公共場所，每日執行高規格防疫作業，包括同仁戴口罩執勤、環境依標準清潔消毒、全面測量體溫、加裝空調不織布濾網系統，也請員工隨身攜帶次氯酸(HOCI)抗菌液為賓客提供清潔服務等高規格防疫措施，請各界放心。