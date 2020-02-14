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減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

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減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險 食藥署要求全面禁用

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
沛麗婷被證實有致癌風險。圖／食藥署提供

美國食藥局（FDA）今發布減肥藥「沛麗婷」證實具致癌風險，包含膀胱癌、大腸癌等風險，衛福部食品藥物管理署今天晚間發布禁令，從今起全面禁用，醫師若是持續開立藥品，將可依醫師法開罰，最高五十萬罰鍰或廢止其執照，初步瞭解「沛麗婷」一年在台銷售500萬顆，推估我國約有一到二萬人正在使用。

食藥署藥品組科長洪國登表示，美國食藥局（FDA）今天發布經由一項安全性臨床試驗結果，發現含「氯卡色林」（lorcaserin）成分藥品可能具有增加罹患癌症的風險，包含膀胱癌、大腸癌等，故要求該成分藥品許可持有商自發性撤銷在美國的上市許可。

洪國登表示，清查我國核准該成分的藥品僅有一張為「沛麗婷膜衣錠10毫克（衛部藥輸字第027218號）」，其藥品許可證持有商創益生技股份有限公司，已經暫時停止銷售並將重新評估其安全性。

洪國登表示，「沛麗婷」屬於處方藥，開立沛麗婷的醫療院所多為診所，主要有減重的效果，由於該藥品未納健保給付，因此難以確定使用量，但是依照廠商提供的銷售資料，一年可銷售500萬顆。若是以500萬顆的使用量，一天使用2顆，推估台灣約有1到2萬名使用者。

洪國登表示，對於後續對廠商的求償或是退貨，後續可向廠商求償。

食藥署再次提醒民眾，正確減肥之道應配合飲食控制，規律運動，如有必要使用藥品協助減重時，應經由醫師診斷，選擇我國核准且合法製藥廠所製造的藥品，再加上耐心和毅力，才能擁有健康的身體、勻稱的身材，切勿隨意購買市面上之減肥藥，以免破財又傷身。

沛麗婷被證實有致癌風險。圖／食藥署提供

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