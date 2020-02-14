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彰化縣口罩單日產能208萬片 業界建議商用和防疫分流

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
經濟部工業局調度全省再增加口罩產能，彰化口罩大廠華新公司也將再增加3條產線。記者林宛諭／攝影

中央延長徵用口罩和限制出口到4月30日，彰化縣口罩生產量預計也將從每日138萬片產量，再增加70萬片到208萬片，不過業界對於原合約訂單也有相當壓力，華新口罩工廠董事長鄭永柱說，在口罩產能提升後，也希望中央能研究商用和防疫口罩分流，讓口罩供應和業界商譽都能兼顧。

經濟部工業局調度全省再增加口罩60台新產線，分配給15家口罩廠商，預計每個機台每周可生產至少70萬片口罩。

彰化縣政府經濟暨綠能發展處處長劉玉平表示，彰化縣目前有11家口罩工廠，每日產能約138片口罩，原本受政府徵用的共有 5家，生產的數量約120多萬片，中央要再增加口罩產能，彰化有華新和舜堡二家廠商共分配到7台機台，也就是說機台若進駐後，每日產能將再增加約70萬片口罩。

華新為了增加產能，再加裝三條產線，前天下午送出擴廠申請文件，彰化縣政府在一天內就核照，預計三月起一天可再增加30萬片口罩生產量，而國軍目前每日也進駐華新約20名役男在生產線上，協助包裝等工作。

不過鄭永柱說，他們很多國內外訂單都是農曆年前就接單，最近當然要以供應國人需求為主，但廠商也承受很大壓力，本來合約廠商都以為2月15日後，就可以陸續交貨，但現在又延長徵用時程，他們長期建立的商譽可能受影響，未來還得面臨違約金和增加運輸成本。

鄭永柱說，若全國增加的60條產能都能在三月就上線，中央也應該研議能否商用和徵用口罩分流，讓他們可以陸續對廠商交貨，由於國內廠商也會供貨給國人，這樣也能兩全其美。

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