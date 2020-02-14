總統感謝彰中生轉贈口罩 師生：給台灣人的情人節禮物

彰化高中圖書館「敘利亞難民營國際志工隊」將去年底原本為敘利亞難民營募集的20萬個口罩轉贈給衛福部供第一線醫療人員與重症病患者使用，此舉今天獲蔡英文總統在臉書上表達感謝之意；彰中圖書館主任呂興忠說，總統的肯定，將讓彰中學生一輩子難忘，會更有信心去投入服務人群的工作。

「防疫總動員，謝謝彰化高中同學轉贈20萬個口罩！」蔡英文總統今天在臉書表達感謝，並說「彰中的同學再次展現台灣年輕世代的責任感和行動力」，捐贈口罩，就是對「我OK你先領」活動最好的響應。

蔡英文也肯定彰中長期參與各種社會議題，連續12年到非洲友邦史瓦帝尼做志工，而背後有一位推手，就是數十年來持續鼓勵學生要以行動來改變社會的呂興忠老師，她說「去年，我也非常高興可以頒發師鐸獎給呂老師，當面謝謝他在教育上的奉獻。」

呂興忠和學生們今天看到總統的公開讚美都很開心，也覺得榮幸，呂興忠說，因為防疫非常時期，口罩無法如期運出給難民營，所以學生轉贈的20萬個口罩，也成為「給台灣人的情人節禮物」，多年來他希望為學生建立一個平台，讓學生用行動力去完成夢想，相信有總統的肯定，未來這些學生會更努力去幫助別人，也讓其他年輕人知道，其實高中生也可以影響社會、改變世界。

彰中志工隊學生王泳鈞說，在為敘利亞難民們募口罩時，完全沒想過會幫到自己人，感謝總統對他們的肯定，他相信台灣的年輕人都是這個國家的棟樑。