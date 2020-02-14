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抽菸與染新冠肺炎有關 台大醫籲快戒菸

中央社 / 台北14日電

2019年冠狀病毒疾病疫情延燒，台大家醫科醫師郭斐然說，研究顯示，吸菸者較容易感染新冠肺炎。若要對抗新冠肺炎，應盡快戒菸。

台大醫院家庭醫學部主治醫師郭斐然今天接受中央社記者採訪表示，有論文以肺部細胞資料庫分析顯示，抽菸者比沒抽菸者的肺部細胞有較多的血管收縮素轉化酶2（ACE2）受體，此受體與感染新冠肺炎或SARS息息相關，代表吸菸者比較容易感染新冠肺炎。

郭斐然說，之前已有一大型的整合型研究，涵蓋46萬人的社區研究資料顯示，抽菸者罹患肺炎的風險是一般人的2倍。抽菸者比較容易感染新冠肺炎並非特例。要對抗新冠肺炎，應盡快戒菸。

世界衛生組織（WHO）2月11日將新冠肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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