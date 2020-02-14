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酒瓶裝酒精！台南隆田酒廠趕製75%防疫酒精 日產12萬瓶
「新冠肺炎」疫情延燒，因應民眾對殺菌酒精需求，台南隆田酒廠目前全力改換生產300cc小瓶裝75%殺菌酒精（防疫酒精），以現有酒瓶來裝酒精，目前每天產能可達到1萬打（12萬瓶），比起原有生產500cc瓶裝95%優質酒精，產能快速提高很多。
隆田酒廠推廣中心今天也公告15及16日兩天要出售0.6ml 75度防疫酒精240瓶，上午9點開始發號碼牌，是否每天都出售或配額多少瓶，都要視公告而定，假日可打專線06-5794669，或平日打總機06-5791311轉521詢問。
隆田酒廠廠長鍾國材表示，目前都是配合中央疫情指揮中心，95%優質酒精應該會暫時停產，全力製造75%的殺菌酒精，用現有生產鹿茸酒等的酒瓶來裝酒精，設備上沒有問題，商標也是中央疫情指揮中心認可的；用95%酒精生產75%的殺菌酒精，產能就可提高1.3倍。
另外，民眾買回去75%的殺菌酒精就可以直接使用，不必再稀釋，政策上應該會全力生產75%殺菌酒精，酒精濃度低，加上採用小瓶裝，可以生產更多瓶，讓更多人可以買到殺菌酒精，又不會買太多回去囤積。
據指出，台酒配合中央防疫政策，利用現有的酒瓶裝填酒精，隆田酒廠和花蓮酒廠都會投入生產300cc小瓶裝75%的殺菌酒精，另台中和屏東酒廠是生產米酒，會生產600cc瓶裝的75%殺菌酒，把產能很快提高，短時間可以讓更多人買到防疫殺菌酒精。
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