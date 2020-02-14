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寒流來襲 下周日全台天氣驟變

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
下周日起受寒流影響，全台高溫溜滑梯。本報資料照片

冷空氣今天下午升級成寒流。中央氣象局表示，寒流下周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，下周日水氣較多感受濕冷，隨後水氣減少，下周一起轉乾冷，最冷時間點落在下周二，台南以北低溫僅7、8度，空曠地區6度，下周三白天冷空氣慢慢減弱，各地回溫。

氣象局預報員顏增璽表示，今天各地高溫仍有26到29度，是不錯天氣的小空檔，不過，受到寒流影響，下周日一早，北台灣就會瞬間掉下5、6度，白天高溫只有20度左右，此外，水氣增多，各地也有降雨情形，中南部也因為降雨關係，午後就會感覺氣溫下降，中部約22度、南部26度、東半部23度。

顏增璽表示，此波冷空氣將影響到下周三清晨，下周一台北9到12度、中部10度到20度、南部12度到23度、東半部13度到20度，最冷時間落在下周二清晨，台南以北、東北部氣溫只有7到11度，高屏、花東12到13度，空曠地區6度，要注意保暖。

此外，下周日起若溫度與水氣配合，高山有降雪機率。顏增璽表示，下周一後水氣減，不過中南部山區、西半部山區、東半部地區還是有一些零星降雨，如果這段時間，山區水氣夠，三千公尺以上高山有機會降雪，甚至下周日如果水氣比較多，高山上也有機會降雪。

寒流 降雪 氣象局
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