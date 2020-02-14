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防疫大作戰！中保科推專業消毒殺菌服務

文 / 陳俊嘉
「THE SOUP SPOON匙碗湯」餐廳使用中保潔菌家的消毒殺菌服務，打造安心用餐場所。 圖/中保科技集團 提供

消毒服務需求大增 專業殺菌劑守護健康

防疫大作戰，全民動起來！新冠肺炎(武漢肺炎)疫情蔓延全球，民眾瘋搶酒精、消毒藥水等用品要「消毒環境」。其實中保科技集團旗下的「國雲樓管」是政府核准的專業病媒防治業者，由專業人員使用美國原裝進口的殺菌劑，可在短時間內有效滅菌消毒，更能為消費者守護健康！

中保科技總經理吳祐綸表示，中保科技集團旗下的「國雲樓管」具政府核可執照，與專精深層清潔殺菌的「中保潔菌家」攜手合作，擴大服務範圍，從冷氣、水管、洗衣機清潔等服務外，絕對是企業商辦、餐廳、社區住家消毒服務的最佳選擇。

吳祐綸說，國雲樓管自2013年獲得政府認證，是專業病媒防治業者，使用的殺菌劑獲得美國FDA、台灣SNQ國家品質標章、防疫產品類認證推薦，能殺死細菌、抑制99.9％病毒，而且100％生物可分解，不具腐蝕、刺激、揮發、致癌性，可安全使用於各種環境。中保科技集團就這波疫情開始，從各關係企業大樓、「THE SOUP SPOON匙碗湯」餐飲門市等場域進行消毒防疫，保護員工，也為民眾打造安心用餐的場所。

國雲樓管專業消毒人員噴灑藥劑，執行消毒作業。 圖/中保科技集團 提供

吳祐綸補充，「中保潔菌家」使用的殺菌劑屬新型陽離子四級銨，通過美國抑菌實驗，能抑制99.9％病毒，可消滅大腸桿菌、沙門氏桿菌、流感病毒等多種致病原，專業殺菌劑具有2～8天的殘效性，能持續防護處理過的物品與表面，比漂白水、酒精更好用。

中保潔菌家與國雲樓管的消毒殺菌服務，施作工法環保安全、不具刺激性，濃度在200ppm用於與碗盤、砧板、玩具、地板、桌椅、貓砂、狗窩等，無須再以清水清洗即可直接使用，就算接觸到皮膚也沒問題，很適合作為親子家庭或有養寵物的居家消毒。

專業人員消毒時，會使用背負式引擎噴霧機消毒機、超低容量冷霧機ULV、B&G噴霧系統、背負式電動噴霧器、熱煙霧機等專業設備，能將殺菌劑均勻散布於空間，並深入微小縫隙、深層殺菌，適用於學校、捷運、辦公大樓、餐廳、賣場等公共空間。

吳祐綸說，新冠肺炎疫情升溫，近日也接獲許多預約、諮詢電話，提醒民眾防疫除了勤洗手或戴口罩，對辦公、商業空間或居家環境有更高的防護要求，找專業合格的「國雲樓管」提供消毒服務，更安心！

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