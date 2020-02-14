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肺炎疫情砍單太嚴重 日月潭青年活動中祭長住優惠

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
面對新冠肺炎疫情的大量「砍單」，日月潭青年活動中心今天也宣布推出森呼吸長住特惠方案，5天4夜市場最低價。記者黑中亮／攝影

溪頭森林園區祭出半價攬客之後，日月潭青年活動中心面對新冠肺炎疫情的大量「砍單」，今天也宣布推出2020日月潭森呼吸長住特惠方案，即日起至109年3月底止，以兩人成行5天4夜，每房只要6000元，等同一晚只要1500元的低價策略，希望能夠挽回老顧客的消費信心。

日月潭青年活動中心指出，高檔飯店的住宿率可能還好，但以中價位的旅宿業者而言，自新冠肺炎疫情開始以來，光是活動中心最近就被退訂了超過2000個房間，馬上減少700萬的營收，而學校延後開學，造成今年暑假要延到7月15日才放假，已經搞亂了學校的暑期校外活動計劃，對於市場以學校為主青年活動中心，馬上面臨經營的困境。

總經理柯經一說，面對疫情遙遙無期，當下決定將空出的房間推出長住優惠專案，到3月底止，以5天4夜不分平假日、不指定房型的兩人成行，每房優惠只要6000元，比半價還要低的方案，爭取有意來日月潭長住放鬆的客人，甚至還贈送每日早餐及日月潭船票2張，果然最近獲得不少的市場詢問度。

柯經一並表示，長住專案只到３月底，基於靠近伊達邵商圈，面對目前日月潭商圈營業額掉超過五成，其中又以旅宿、團客餐廳、遊艇業損失慘重，境內境外客源減少，已有不少業者開始放無薪假，未來將和商圈商討新的促鎖方案，否則如果疫情無法趨緩，大多數商家都快撐不下去。

此外，溪頭青年活動中心也配合推出3天2夜的健康普拉斯PLUS+1優惠專案，3月底前主打森林浴能提升免疫力，增加芬多精、負離子、活氧，來提升國人活力健康為訴求，呼籲走出戶外一同抗炎，買一送一也等同半價搶市，和溪頭自然園區推出的「溪頭春遊趣專案」更為優惠。

面對新冠肺炎疫情的大量「砍單」，日月潭青年活動中心今天也宣布推出森呼吸長住特惠方案，5天4夜市場最低價。記者黑中亮／攝影
面對新冠肺炎疫情的大量「砍單」，日月潭青年活動中心今天也宣布推出森呼吸長住特惠方案，5天4夜市場最低價。記者黑中亮／攝影

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