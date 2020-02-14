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受新冠肺炎疫情波及 2020 IRONMAN 鐵人三項賽延至9月

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
受新冠肺炎疫情波及，今年3月中旬舉辦的2020 IRONMAN台東國際鐵人三項賽將延至9月中旬舉辦。 本報資料照片

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，不只全台大學及中小學延後開學，連民車舉辦的大型運動賽事，也受到波及，已知2020 IRON MAN 鐵人三項賽事預定三月中旬在台東舉辦，因考量參賽者眾多，為避免群聚傳染，加上外籍選手轉機困難，主辦單位已決定賽事延後到今年九月舉行。

負責承辦 IRONMAN 台灣賽事的 LAVA 台灣鐵人三項公司2月10 日在官方臉書貼出賽事延期公告，公告指出原訂2020年3月14至15日假台東舉辦的「 IRONMAN 70.3 Taiwan 」、「 Iron Girl 」及「 IRONKIDS 」等國際鐵人三項賽事，延期至2020年9月12、13舉行。

為配合政府新型冠狀病毒疫情控制，由於會有超過千名選手及家屬須從海外搭乘飛機前來台灣，顧慮到參與選手、家屬親友、合作夥伴及所有工作人員的健康安全，經與 IRONMAN總部和相關單位審慎評估後，決定將賽事延期舉辦。

LAVA 台灣鐵人三項公司總經理鄭世奇表示，今年賽事共有約2千位，30幾個國家的選手報名，連同隨行家估計逾4000人參加活動，且中港澳選手有200餘人、來自日、美、紐、澳、英、義、西、德、法、加等國選手也約有700人，考量外籍選手近千人必須搭機來台才能參賽，但搭機提高感染新冠肺炎疫情風險，目前中港澳航線也禁飛台灣，為避免群聚感染，公司決定延期到9月，疫情獲得控制後再舉辦。

受新冠肺炎疫情波及，今年3月中旬舉辦的2020 IRONMAN台東國際鐵人三項賽將延至9月中旬舉辦。圖／取自 LAVA 台灣鐵人三項公司臉書

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