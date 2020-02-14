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高市鳳山小港等4區9萬戶注意 水公司公布21日停水

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
自來水公司今天日發布停水訊息，本月21日，高市會有9萬用戶停水14個小時。圖／取自台水公司七區管理處網站

自來水公司今天日發布停水訊息，七區管理處表示，配合台電公司辦理「刀片型開關更換工程」等項工程，2月21日上午8點至晚間10點止，高市鳳山區、小港區、大寮區與林園區，總計會有9萬用戶停水14個小時。

台水公司七區管理處表示，台電公司為保障用電安全，預計將刀片型開關更換為三相連動型開關，經內部討論，台水公司彙整辦理拷潭廠內高低壓電檢、鳳山淨水場民生送水幹管汰換管線工程及工務課辦理澄清湖廠1750 mm管線更生工程等四案合併進行。

管理處表示停水戶數為9萬603戶，停水區域如下：

1. 鳳山區：鳳東里、和興里、協和里、老爺里、鎮東里、中崙里、生明里、新樂里、縣口里、新富里、東門里、新強里、誠智里、南成里、正義里、中榮里、福祥里、海洋里、國隆里、忠孝里、興中里、興仁里、南和里、中和里、南興里、富甲里、新泰里、縣衙里、瑞竹里、國富里、龍成里、鎮南里、中民里、國光里、過埤里、保安里、富榮里、新甲里、三民里、鎮西里、善美里、一甲里、大德里、國泰里、福誠里、成功里、忠義里、二甲里、和德里、誠信里、天興里、誠德里、福興里、誠義里、文華里及北門里鐵路以南。

2. 小港地區：大坪里、坪頂里、高松里、松山里、順苓里、松金里、桂林里、合作里、濟南里、泰山里、中厝里、六苓里、宏亮里、店鎮里、正苓里、山東里、廈莊里、山明里、孔宅里、青島里等及二苓里沿海路以東。

3. 大寮區：三隆里、大寮里、內坑里、拷潭里、昭明里、新厝里、會社里、會結里、義仁里、過溪里、潮寮里等。

4.林園區：中厝里、王公里、林內里、林家里、廣應里、潭頭里、龔厝里等。

七區管理處表示，建議用戶提早在停水前6小時完成儲水，且避免集中在開始停水前大量儲水，以免造成管線末端用戶無水可用。免付費客服電話1910、高雄服務所07-3312282、鳳山服務所07-7424163、 

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