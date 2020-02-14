唱KTV不適合戴口罩 消保處籲業者主動為消費者量體溫

因應疫情，各級學校延後開學，而電影院及KTV是年輕人偏好的娛樂場所，也成為學子面對這場「史上最長寒假」的去處之一。行政院消保處7日派員赴員訪視雙北電影院及KTV場所，認為部分業者防疫措施有待加強。消保處指出，KTV有不適合戴口罩的特性，建議業者主動於消費者入場前，為其消毒清潔雙手及量測體溫。消保處已函請主管機關文化部及經濟部督導相關業者強化防疫工作。

消保處指出，訪視結果發現，電影院與KTV一線服務人員均配戴口罩，現場均備有酒精消毒液、乾洗手液或手部消毒機等，供消費者使用。部分KTV有主動為消費者消毒清潔雙手及量測體温，但電影院則均未主動採取上開措施。

此外，KTV場所大多有公告疫情宣導資訊；電影院則大多未於現場公告。而電影院及KTV多未公告營業場所之環境清潔消毒情形。

消保處表示，目前最重要的防疫措施就是要量測體溫、勤洗手，及必要時配戴口罩。由於KTV的特性，以及口罩數量有限下，為落實防疫工作，行政院消保處建議電影院及KTV業者，主動於消費者入場前，為其消毒清潔雙手及量測體溫，或引導至酒精消毒液、乾洗手液或手部消毒機等擺放處清潔雙手。

此外，每間包廂出清後，必須再進行消毒作業；尤其KTV場所的麥克風等器材設備，必須使用酒精消毒 。

消保處也呼籲消費者，到KTV等場所必須勤於洗手、避免觸摸眼鼻口，遇有發燒、咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀，請告訴工作人員，以提供協助，或通報「1922」防疫專線。