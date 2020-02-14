買到卡通圖案的兒童口罩怒喊要檢舉 藥局：冤枉啊！

新冠肺炎疫情持續升溫，口罩實名制上路之後，許多藥局每天仍是大排長龍，一早開賣沒多久就賣光光，昨天有台南市民到藥局領完兒童口罩，今天卻氣得到藥局理論，懷疑他領到的卡通圖案口罩根本不是醫療級功能，怒喊要檢舉。藥局藥師急忙澄清，「冤枉啊！防疫口罩都是醫用口罩，政府配什麼口罩來，我們就發什麼」。

一位台南市民昨天到藥局領完兒童口罩，今天氣呼呼地回到該間藥局，表示「你們給我調包，沒給我們醫用口罩，這種卡通圖案的口罩在夜市就可買到，我要去檢舉你們」。

藥師連忙解釋說，這次政府的防疫口罩都是醫用口罩，都由政府直接配送的，不是我們可以自己選的，配什麼口罩來，我們就發什麼。藥師說，有時候政府送來的是有圖案的防疫口罩，有時則是粉紅色，不一定是藍色或綠色才是醫用口罩，請民眾不用誤會或擔心。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，口罩實名制執行一周以來，社區健保藥局藥師確實常有被誣賴、咒罵的情況，但心情再沮喪，仍是硬著頭皮一起為這場防疫大戰努力，就是希望讓民眾可以健康安心過生活。