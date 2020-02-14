快訊

沖繩也淪陷！女計程車司機確診感染新冠肺炎

撞上消防車釀1死4傷 拖板車司機10萬元交保

買到卡通圖案的兒童口罩怒喊要檢舉 藥局：冤枉啊！

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
有民眾到藥局排隊，買到卡通圖案的兒童口罩，質疑沒有防疫功能。記者鄭維真／翻攝

新冠肺炎疫情持續升溫，口罩實名制上路之後，許多藥局每天仍是大排長龍，一早開賣沒多久就賣光光，昨天有台南市民到藥局領完兒童口罩，今天卻氣得到藥局理論，懷疑他領到的卡通圖案口罩根本不是醫療級功能，怒喊要檢舉。藥局藥師急忙澄清，「冤枉啊！防疫口罩都是醫用口罩，政府配什麼口罩來，我們就發什麼」。

一位台南市民昨天到藥局領完兒童口罩，今天氣呼呼地回到該間藥局，表示「你們給我調包，沒給我們醫用口罩，這種卡通圖案的口罩在夜市就可買到，我要去檢舉你們」。

藥師連忙解釋說，這次政府的防疫口罩都是醫用口罩，都由政府直接配送的，不是我們可以自己選的，配什麼口罩來，我們就發什麼。藥師說，有時候政府送來的是有圖案的防疫口罩，有時則是粉紅色，不一定是藍色或綠色才是醫用口罩，請民眾不用誤會或擔心。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，口罩實名制執行一周以來，社區健保藥局藥師確實常有被誣賴、咒罵的情況，但心情再沮喪，仍是硬著頭皮一起為這場防疫大戰努力，就是希望讓民眾可以健康安心過生活。

口罩 卡通 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

碳纖維口罩可重複使用 金門業者大方送千個

太缺德！藉口罩荒詐財　樂華娛樂藝人遭逮

彰中同學贈20萬口罩防疫 蔡英文：展現年輕世代責任感

買不到口罩可戴 台南計程車司機載客心驚驚

相關新聞

疫情燒 醫師：不要叫醫師開「非流感診斷書」浪費醫療資源

前立委林靜儀今天在臉書發文，指有學校和公司要求學生、員工到醫院開立「非流感或新冠肺炎（武漢肺炎）診斷書」，才能上課或上班...

入境他國須提供「入出境紀錄」 今起國內外皆可申請！

因應新冠病毒（COVID-19）疫情擴散，部分國家要求入境時須提供我國「入出境紀錄」，移民署表示，今起國人可至各縣市移民...

國內確診今年首例本土傷寒病例 初步研判為國內感染

國內確診今年首例本土傷寒病例，他是一名居住於南部、30多歲的菲律賓籍男性，經研判應是在國內遭到感染。衛福部疾管署表示，傷...

西部、金馬注意濃霧！今天鋒面接近西南風增強

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；上午6時20分桃園新屋有濃霧發生，馬祖亦持續...

Q2旅行團價 港澳日韓最多降3千

新冠肺炎疫情影響，旅行業全面受到衝擊，其中又以陸港澳出境團影響最大。旅行業品質保障協會說，受疫情影響，現在陸港澳團已經無...

高市鳳山小港等4區9萬戶注意 水公司公布21日停水

自來水公司今天日發布停水訊息，七區管理處表示，配合台電公司辦理「刀片型開關更換工程」等項工程，2月21日上午8點至晚間1...

唱KTV不適合戴口罩 消保處籲業者主動為消費者量體溫

因應疫情，各級學校延後開學，而電影院及KTV是年輕人偏好的娛樂場所，也成為學子面對這場「史上最長寒假」的去處之一。行政院...

華航官網設新冠肺炎專區 提供中英日3語言

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，中華航空於官網設立「新型冠狀病毒資訊服務專區」，備有中、英、日三種語言版本，提供旅客最新航班動態及第一手旅客須知訊息。

水利署啟動人工增雨 力保春耕用水無虞

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署副署長王藝峰今日表示，近日將把握這幾波鋒面報到時機進行人工增雨，跟老天爺要雨。目前水情會議評估，3月底前應供水無虞。已進入整田、育苗的春耕期，近來氣候變遷，梅雨鋒面何時報到較難掌握，又值枯水期，農田用水應節約。

「吃菜救菜農」雲縣採購200箱送長青食堂

全台中小學因新冠肺炎疫情延後開學二周，致雲林縣與學校契作約500噸的蔬菜面臨滯銷窘境，許多農民利用網路銷售自救度過難關，但仍有近百噸待銷。雲林縣長張麗善今天宣布，縣府將採購200箱蔬菜贈送長青食堂，並提供專線媒合窗口，全力協助銷售。

提高有機農蔬菜買氣 農委會縮小價差

政府大力推廣有機農業，生產端的農民認為遇到瓶頸。農委會表示，推廣耕種有機，不僅是農產品的價值，還包括環境生態上的價值，因此農委會以政策鼓勵，並縮小有機農產品與一般慣行農法農產品的價差，讓消費者更能接受有機農產品，進而消費。

政府立有機農業專法 學界2派爭執不休

政府推廣有機栽培是既定政策，更為了單一農法設立專法，欲推廣「全台有機島」，台灣第一部有機農業專法「有機農業促進法」，2018年5月30日總統令公布，去年5月正式施行。

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

紐約時裝周／布蕾克萊芙莉背心快撐破 亮麗出席MK大秀

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

口罩廠商怨沒被徵用也不能賣 經濟部陸續發徵用書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。