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新冠肺炎重創旅遊業 品保：第二季回溫 促銷團開跑

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
大陸港澳入出境市場重挫。記者羅建怡／攝影

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全台旅遊業，其中又以陸港澳的入、出境團影響最大。旅行業品質保障協會表示，氣候回暖疫情將會趨緩，因此，今年第二季的旅行團多呈小幅下降，不少旅遊區規劃有超值、豪華兩種團費區間，歐洲線已經出現促銷團，各線未來都有可能降價銷售。

中華民國旅遊品質保障協會今天公布「4至6月各線旅行團參考價格」，品保協會指出，配合政府政策，大陸團4月30日之前禁止出團，港澳則是停團至3月底，同時也包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊的團體，相關旅行社重挫，來台觀光線委員白虹指出，不少旅行社已開始放無薪假。

另一個重創區是日前發布「限台令」的菲律賓。品保安全委員會主委白中仁認為，這是不公平對待，菲律賓市場要恢復困難，恐需一段時間。東南亞線今年第二季因星宇航空加入，華航機票有降價，因此團費降幅約1000到3000元，目前新冠肺炎疫情影響下，各線也開始出現降價求售的情形。

台灣旅客最愛的日本，今年因匯率及票價調降，降幅約一到兩千元，櫻花季預測九州3月中旬、大阪與東京3月下旬、東北4月中旬、北海道5月上旬，立山黑部開山為4/15；韓國則是賞櫻與釜山買氣最旺，業者表示，受疫情影響不大，第二季團費可望較去年降500~1000元。

今年第二季團費浮動最大的是加拿大，因房價、車資調漲，相較去年同期漲幅約5千到1萬元；歐洲線已有促銷團吸引買氣，業者指出，目前已盡力修改經疫區轉機的航班。

至於民間團體呼籲減少旅行消費爭議，品保協會表示，如遇有解約退費消費爭議無法解決，可檢附相關收據及契約以書面向旅行業品質保障協會提出申訴，品保將全力協助協調，減少糾紛。

中華民國旅遊品質保障協會今天公布「4至6月各線旅行團參考價格」。記者羅建怡／攝影
歐洲長程線已出現促銷團。記者羅建怡／攝影

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