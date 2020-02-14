非新冠肺炎診斷書能開嗎？醫師：不可能！發燒別趴趴走

前立委林靜儀醫師今天在臉書PO文，「不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！」指有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或新冠肺炎」才能上課；也有公司要求員工開「無感新冠肺炎」證明去上班，她認為，新型冠狀病毒的診斷必須跑RT-PCR和做斷層掃描確診，請不要浪費醫療資源。

台中市衛生局長、耳喉鼻科醫師曾梓展說，醫師僅能針對症狀開立「症狀、研判病因」，不可能開立「非流感或新冠肺炎」診斷證明。以新冠肺炎為例，有潛伏期，且需要檢驗確診，更不可能開立；他建議，民眾若發燒等不適，請戴上口罩盡速就醫、居家休息，不應去上班、上課。

中央流行疫情指揮中心呼籲，民眾平時應養成肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，及做好咳嗽禮節。自中港澳入境者，應配合落實居家檢疫14天不能擅自外出，一旦發現違反規定，最高可罰15萬元。居家檢疫期間如有發燒、咳嗽等不適症狀，可主動與當地里長或地方衛生單位連繫，並依指示戴口罩儘速就醫，就醫時請務必告知旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。相關資訊可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)，或至疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)查詢。

曾梓展建議，民眾平時應做好勤洗手，就醫戴口罩防疫，若出現發燒、呼吸道症狀應盡速就醫；出現呼吸困難、急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆，更應盡速至大醫院看診，依醫師指示使用流感抗病毒藥劑，詳情可上台中市衛生局網站查詢 。