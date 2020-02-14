買不到口罩可戴 台南計程車司機載客心驚驚

計程車司機每天載送不同客人，口罩成了必備品，不過，台南有計程車司機反映買不到口罩，讓他「心驚驚」。台南市交通局表示，中央已配送4200片口罩給台南市，今天已送達各計程車從業公（工）會、合作社，每人每周可購買7片，採實名制登記購買。

台南市長黃偉哲日前多次接獲計程車從業人員反映買不到口罩，要求交通局協助統計台南從業人數及需求量向中央爭取，經交通部核定以每人一天一片，每天撥發4200片口罩給台南。

交通局長王銘德指出，台南市具合格登記證從業人員約4200人，為了順利將口罩發到每位駕駛手上，公運處2月11日邀南市計程車商業同業公會、駕駛人工會、合作社等代表研商，確認發放、付款及採買等原則，由計程車公（工）會、合作社等團體擔任窗口，讓所有計程車駕駛都可以向所屬單位登記購買口罩。

購買口罩的額度為每人每天1片，牌照屬「交通公司或車行」者採買窗口即為所屬公會，牌照屬駕駛人自有者，「個人行」部分採買窗口為所屬駕駛員職業工會，「合作社社員」部分採買窗口即為各合作社，採分流方式加速口罩的分發。之後為每周五配送1個星期的口罩量，口罩單片為5元，每周可購買7個。

台南市計程車職業工會召集人林正芳表示，目前因疫情影響，他都有充分做好消毒，像是車手把部分，每天都會噴灑酒精消毒，口罩也一定會戴起來，降低感染風險。