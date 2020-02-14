快訊

「去殖民」最後一步？西非國家為何要換新貨幣？

進醫院不戴口罩遭保全攔下 中年男打給警察告狀咆嘯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟女王頭合照不用大排長龍 野柳公園員工減薪放無薪假

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
新北市野柳地質公園遊客人數驟減八成，員工本月起開始放無薪假，幹部減薪二成五。圖為野柳女王頭。 本報資料照片／北觀處提供

新北市野柳地質公園2月遊客人數，比年同期大減八成，員工本月開始放無薪假，幹部則是減薪二成五。負責營運的新空間總經理楊景謙說，這是不得已的作法，因為「沒有人可以服務」。

新冠肺炎衝擊經濟，觀光旅遊、運輸業首當其衝。野柳地質公園統計今年2月1日到13日，遊客人數2萬多人，比去年同期十多萬減少八成。

楊景謙說，公司2015年與政府簽約10年，負責野柳地質公園營運。依照契約每年要支付約5千萬元權利金，另依業績比例「上繳」，遊客人數達高峰時，一年支付近億元權利金給政府。

楊景謙指出，依目前的遊客人數，公司每個月要虧損約7百萬，為了「撐久一點」，才提出無薪假方案。員工原本每人每月排休8天，現在改排休半個月，導覽服務也取消；幹部減薪兩成五，希望能度過難關。

疫情衝擊業績，新空間公司也希望政府在非常時期，能夠調降權利金，並提供紓困，否則依照現在的門票收入，連權利金也付不出來。

野柳 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

各行各業忙減薪裁員 電商龍頭攬生力軍徵才逾百人

華航高層宣示共體時艱 上千名主管減薪10％

復康巴士司機被放無薪假？桃市社會局：誤會

因應武漢肺炎疫情 交長籲人才培育迎接回補效應

相關新聞

疫情燒 醫師：不要叫醫師開「非流感診斷書」浪費醫療資源

前立委林靜儀今天在臉書發文，指有學校和公司要求學生、員工到醫院開立「非流感或新冠肺炎（武漢肺炎）診斷書」，才能上課或上班...

入境他國須提供「入出境紀錄」 今起國內外皆可申請！

因應新冠病毒（COVID-19）疫情擴散，部分國家要求入境時須提供我國「入出境紀錄」，移民署表示，今起國人可至各縣市移民...

國內確診今年首例本土傷寒病例 初步研判為國內感染

國內確診今年首例本土傷寒病例，他是一名居住於南部、30多歲的菲律賓籍男性，經研判應是在國內遭到感染。衛福部疾管署表示，傷...

西部、金馬注意濃霧！今天鋒面接近西南風增強

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；上午6時20分桃園新屋有濃霧發生，馬祖亦持續...

買不到口罩可戴 台南計程車司機載客心驚驚

計程車司機每天載送不同客人，口罩成了必備品，不過，台南有計程車司機反映買不到口罩，讓他「心驚驚」。台南市交通局表示，中央...

跟女王頭合照不用大排長龍 野柳公園員工減薪放無薪假

新北市野柳地質公園2月遊客人數，比年同期大減八成，員工本月開始放無薪假，幹部則是減薪二成五。負責營運的新空間總經理楊景謙...

疫情衝擊桃機商機 林佳龍: 客量降多少就補多少

在行政院提出紓困方案後，交通部長林佳龍前往桃園國際機場視察，聽取受到疫情衝擊最大的航空及機場業者心聲，林佳龍上午表示，將...

東森購物挺在地農產！台東鳳梨釋迦每秒7顆完銷　2/20開賣午仔魚、石斑

長期支持台灣小農的東森購物，日前率先響應農委會政策、力挺在地農產，號召千萬會員一起做愛心，昨天（2月13日） 於旗下電視...

高雄新增1例傷寒本土確定病例 疫調菲律賓籍移工接觸者

高雄市衛生局今天公布新增1例傷寒本土確定病例，為30餘歲菲律賓籍男性。這名移工從去年2月出國回菲律賓9天，返台後未再出國...

她被豬咬傷3個月還沒好 原來是生物膜阻礙癒合

宜蘭一名73歲黃姓婦人被寵物豬咬傷小腿，傷口超過3個月未癒合，持續潰爛，羅東博愛醫院整形外科主任林唯農發現，傷口已感染，...

台北燈節閉幕踩街大遊行 9隻超萌皮卡丘壓軸

2020台北燈節首度在南港、西門兩個展區舉行，過去閉幕時舉辦的踩街大遊行，今年首度移師南港，2月16日閉幕當天下午4點半...

寒流等級冷空氣逼近 周日全台天氣驟變

周日天氣將驟變，中央氣象局表示，逼近寒流等級的冷氣團預計周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，周日...

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

紐約時裝周／布蕾克萊芙莉背心快撐破 亮麗出席MK大秀

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

相親「台積電主管vs傳產小開」怎選？ 網：要自由還是要錢

口罩廠商怨沒被徵用也不能賣 經濟部陸續發徵用書

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。