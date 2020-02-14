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跟女王頭合照不用大排長龍 野柳公園員工減薪放無薪假
新北市野柳地質公園2月遊客人數，比年同期大減八成，員工本月開始放無薪假，幹部則是減薪二成五。負責營運的新空間總經理楊景謙說，這是不得已的作法，因為「沒有人可以服務」。
新冠肺炎衝擊經濟，觀光旅遊、運輸業首當其衝。野柳地質公園統計今年2月1日到13日，遊客人數2萬多人，比去年同期十多萬減少八成。
楊景謙說，公司2015年與政府簽約10年，負責野柳地質公園營運。依照契約每年要支付約5千萬元權利金，另依業績比例「上繳」，遊客人數達高峰時，一年支付近億元權利金給政府。
楊景謙指出，依目前的遊客人數，公司每個月要虧損約7百萬，為了「撐久一點」，才提出無薪假方案。員工原本每人每月排休8天，現在改排休半個月，導覽服務也取消；幹部減薪兩成五，希望能度過難關。
疫情衝擊業績，新空間公司也希望政府在非常時期，能夠調降權利金，並提供紓困，否則依照現在的門票收入，連權利金也付不出來。
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