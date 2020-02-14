疫情衝擊桃機商機 林佳龍: 客量降多少就補多少

在行政院提出紓困方案後，交通部長林佳龍前往桃園國際機場視察，聽取受到疫情衝擊最大的航空及機場業者心聲，林佳龍上午表示，將減免航班降落費用、土地場站的租金、權利金，「沒有限制門檻，降多少就補多少」。

受到新冠肺炎疫情衝擊，機場昨天旅客量下滑到64762人次，已經不到去年日平均13萬人次的一半，林佳龍上午視察時，還致贈鮮花祝工作人員西洋情人節快樂。桃園機場產業發展協會常務理事詹成吉率先陳情表示，疫情重創商店及免稅店業績，最慘的業績量為平日3成，盼政府能減免權利金與租金。

聽取業者的訴求後，林佳龍在接受媒體聯訪時表示，這一次疫情造成航班大量減少，交通部在所屬紓困跟振興方案中，有關航空公司、相關業者在公共運輸業的補助將近42億元，包括航空公司航班降落費用、土地、場站的租金、權利金等進行減免，而且這一次採取方式是「沒有限制門檻，降多少就補多少」。

林佳龍說，目前以桃機減少2成5的運量計算，將對業者租金等進行相對減免，雖然會減少財政收入，但絕對會重視業者與員工的辛勞。

由於行政院推出的振興抵用卷，目前只適用在商圈、夜市、餐廳等，機場業者建議能擴大適用到機場消費，林佳龍部長也承諾將向行政院爭取。