東森購物挺在地農產！台東鳳梨釋迦每秒7顆完銷　2/20開賣午仔魚、石斑

長期支持台灣小農的東森購物，日前率先響應農委會政策、力挺在地農產，號召千萬會員一起做愛心，昨天（2月13日） 於旗下電視購物CH 47及多通路開賣「台東綠寶石」鳳梨釋迦，農委會主委陳吉仲親臨LIVE直播現場獻上電視購物處女秀，狂銷逾3,500箱、總計超過35,000顆、重達2.1公噸，還有人團購一次買了36箱，平均每秒售出7顆鳳梨釋迦，開賣當日就銷售一空。東森購物也宣布2月20日上午11點20分將於電視購物CH 47及各通路開賣台灣在地養殖的午仔魚、石斑等新鮮漁產。

新冠病毒（COVID－19）疫情波及台灣農產外銷出口，農委會研擬因應對策，提出與各大電商合作拉動國內消費量，東森購物動員旗下電視購物、ETMall東森購物網等通路，與農委會、地方農會及在地小農攜手，將愛心實際付諸行動、除了全力配合政府支持台灣在地農產，未來將有更多台灣在地農漁產品的銷售推廣。 東森農場關懷系列「台東綠寶石」鳳梨釋迦2月13日開賣，狂銷逾3,500箱，以每秒7顆熱銷的速度秒殺完銷。圖／東森購物提供