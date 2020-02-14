疫情燒 醫師：不要叫醫師開「非流感診斷書」浪費醫療資源

前立委林靜儀今天在臉書發文，指有學校和公司要求學生、員工到醫院開立「非流感或新冠肺炎（武漢肺炎）診斷書」，才能上課或上班，林靜儀批評，這根本是浪費醫療資源且增加感染風險，呼籲不要再要求這些奇怪的診斷書。

新冠病毒肺炎疫情延燒，除了衝擊交通產業，也影響一般人上班和學生上課。林靜儀今天在臉書發文，不要去醫院叫醫師開奇怪的診斷書！有學校要求發燒學生要醫師證明「非流感或武漢肺炎」才能上課；也有公司要求員工開「無感染武漢肺炎」證明去上班。新型冠狀病毒和武漢肺炎的診斷必須跑RT-PCR和做斷層掃描確診，請不要浪費醫療資源。

而且叫沒病的人跑去醫院，增加感染風險，學校和雇主這麼做根本百害無一利。如果擔心學生或者員工是需居家隔離、居家檢疫者，#提供比較友善的上班上課替代方案，比要沒有暴露風險的人提供「沒病診斷書」有用的多。

有網友回應，RT-PCR要做可以啦、技術難度我覺得還好，但是試劑請自費，保證一堆人摸摸鼻子放棄。我們學校做法是，來不及上課之港澳生和本國學生生病者還有延後開學影響之課程，盡量採線上教學錄影的方式、或是事後補課，如果還有沒上到的課程學校盡量幫忙補救。