Q2旅行團價 港澳日韓最多降3千

新冠肺炎疫情影響，旅行業全面受到衝擊，其中又以陸港澳出境團影響最大。旅行業品質保障協會說，受疫情影響，現在陸港澳團已經無團可出，但氣候回暖預計疫情也會趨緩，正是民眾安排假期的好時機，因此，今年第二季的旅行團價雖有下降，但都是小幅下降，港澳、東南亞、日韓約降一至三千元，未來也可能會降價銷售。

品保會今天公布「4至6月各線旅行團參考價格」，品保會指出，配合政府政策，大陸團4月30日之前都不能出團，港澳則是暫停至3月31日，同時也包含由香港、澳門地區轉機前往其他地區旅遊的團體。

品保會表示，由於陸團影響到4月底，因此，本次未公布陸團第二季價格，港澳則是約1萬6000元起到2萬4000元之間，對比過去影響不大。

至於東南亞方面，今年第二季因星宇航空加入，華航機票有降價，因此團價降下1000到3000元，像是泰國五天行程1萬6000元起，新加坡1萬7000元起，菲律賓巴拉望2萬3900元起，不過，目前新冠肺炎疫情持續影響，各線售價開始出現降價求售的情形也有。

至於疫情擴大的日本，品保會表示，今年日本團因為匯率及票價調降，有降1000到2000元，日本九州五天1萬8000到2萬8000元，東京2萬8000元到3萬4000元，韓國、濟州島五天四夜1萬1800元起就有。

至於昨天有民間團體呼籲減少旅行消費爭議。品保協會表示，旅客與旅行社如遇有解約退費消費爭議無法解決，可檢附相關收據及契約以書面向旅行業品質保障協會提出申訴，將全力協助協調，減少糾紛。

品保協會表示，目前旅遊市場雖退團聲多，但業者已經練就過SARS時期谷底翻轉的復原力，對旅遊業春天仍是信心滿滿，預計今年第二季氣候回暖時，會是最好時機。