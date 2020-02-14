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今年首例本土傷寒 疑國內感染
國內確診今年首例本土傷寒病例，是一名居住於南部、30多歲的菲律賓籍男性，經研判應是在國內遭到感染。衛福部疾管署表示，傷寒的傳染途徑包括生食、食用未煮熟、遭帶菌者糞便汙染的食物或飲水，因此提醒民眾避免吃生食、食物要煮熟、落實肥皂勤洗手習慣。
疾管署表示，上述個案1月21日起出現發燒、頭痛、血便等症狀，31日曾就醫。因症狀持續，2月6日再次就醫並住院採檢，經檢出傷寒桿菌陽性確診。由於個案於潛伏期間無出國史，初步研判為國內感染。目前個案症狀改善且已經出院，同住接觸者無疑似症狀，衛生單位已進一步調查個案飲食史及接觸史，以釐清可能感染來源。
此外，疾管署並公布國內今年首例百日咳確定個案，是一名居住北部、年紀40多歲的男子。
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