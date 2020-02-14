快訊

網軍案楊蕙如不認罪：我在協助台灣對抗中國流言

報警也沒用！台男星遭英國飯店軟禁 驚恐上臉書求救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她被豬咬傷3個月還沒好 原來是生物膜阻礙癒合

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東博愛醫院整形外科主任林唯農建議，當皮膚產生傷口，第一時間應以生理食鹽水清理傷口，並將傷口上可能的髒汙、分泌物與血水清理乾淨後，塗抹含抗生素的藥膏再以紗布覆蓋或使用合適的敷料保持傷口濕潤，以促進傷口的癒合與復原。圖／羅東博愛醫院提供

宜蘭一名73歲黃姓婦人被寵物豬咬傷小腿，傷口超過3個月未癒合，持續潰爛，羅東博愛醫院整形外科主任林唯農發現，傷口已感染，且上層被細菌生物膜覆蓋，阻礙傷口癒合，妥善治療後，傷口逐漸癒合。

黃婦家中飼養寵物麝香豬13年，從幼豬變成豬，感情雖深厚，但一次互動中，意外遭寵物豬咬傷小腿，自行在家護理傷口約3到4個月，仍不見傷口癒合，年前終於因傷口持續疼痛難耐就醫。

羅東博愛醫院整形外科主任林唯農醫師表示，黃婦就醫時，傷口大小約為5公分X4.5公分，已有感染的狀況，可清楚看見傷口上層被細菌生物膜覆蓋，阻礙傷口癒合。

生物膜是什麼？林唯農醫師解釋，很很多人對這名詞感到陌生，但如果提及水槽、水管內壁上、黏黏滑滑難以清理的薄膜，大概就可以明白什麼是生物膜。

林唯農指出，生物膜由細菌自行分泌形成，在物體或傷口表面產生一米白色至乳黃色的半透明黏膜，當傷口被細菌生物膜所覆蓋，生物膜內群聚的細菌即可因為薄膜的存在，阻擋人體免疫細胞和抗生素或其他殺菌藥物的攻擊，使傷口持續暴露在感染的風險中，也讓傷口不易癒合。

為治療黃婦，羅東博愛醫院傷口照護中心團隊安排她住院，經傷口清創手術，與抗生物膜的敷料持續治療護理後，傷口已於農曆年前完全癒合。

羅東博愛醫院表示，關於傷口照護，多數人還停留在舊觀念，事實上，傳統使用雙氧水、優碘殺菌與讓傷口保持乾燥的照護觀念已過時。

林唯農建議，當皮膚產生傷口，第一時間應以生理食鹽水清理傷口，並將傷口上可能的髒汙、分泌物與血水清理乾淨後，塗抹含抗生素的藥膏再以紗布覆蓋或使用合適的敷料保持傷口濕潤，以促進傷口的癒合與復原。

林唯農也提醒，俗稱人工皮的水膠體親水性敷料，一般藥局很容易買得到，但若傷口較大、較深或滲液較多時，常會造成周圍皮膚過度浸潤，延緩傷口癒合，甚至有過敏或感染的風險。

因此，他仍建議民眾尋求整形外科醫師或傷口照護中心的協助，以找到適合的敷料、加速傷口癒合，避免傷口久久不癒暴露於感染的風險中。

羅東 整形 寵物
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

疫情人心惶惶台中議員每天送殺菌液 市民排隊揪感心

口罩電鍋乾蒸3分鐘殺菌 學者實測最多重複用5次

玻璃碎片亂丟！清潔人員小腿遭割超深傷口⋯鞋、襪都染血

抗生素就快失效…抗新冠肺炎 人類還有很多仗要打

相關新聞

國內確診今年首例本土傷寒病例 初步研判為國內感染

國內確診今年首例本土傷寒病例，他是一名居住於南部、30多歲的菲律賓籍男性，經研判應是在國內遭到感染。衛福部疾管署表示，傷...

西部、金馬注意濃霧！今天鋒面接近西南風增強

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；上午6時20分桃園新屋有濃霧發生，馬祖亦持續...

醫師憂查無轉機資訊恐成防疫漏洞 陳其邁：盡快補漏

為防疫新冠肺炎疫情蔓延，各級醫院都繃緊神經做好整備工作，但有醫師反應，旅客的轉機資訊查詢不到，擔憂成為防疫漏洞，行政院副...

高雄新增1例傷寒本土確定病例 疫調菲律賓籍移工接觸者

高雄市衛生局今天公布新增1例傷寒本土確定病例，為30餘歲菲律賓籍男性。這名移工從去年2月出國回菲律賓9天，返台後未再出國...

她被豬咬傷3個月還沒好 原來是生物膜阻礙癒合

宜蘭一名73歲黃姓婦人被寵物豬咬傷小腿，傷口超過3個月未癒合，持續潰爛，羅東博愛醫院整形外科主任林唯農發現，傷口已感染，...

入境他國須提供「入出境紀錄」 今起國內外皆可申請！

因應新冠病毒（COVID-19）疫情擴散，部分國家要求入境時須提供我國「入出境紀錄」，移民署表示，今起國人可至各縣市移民...

台北燈節閉幕踩街大遊行 9隻超萌皮卡丘壓軸

2020台北燈節首度在南港、西門兩個展區舉行，過去閉幕時舉辦的踩街大遊行，今年首度移師南港，2月16日閉幕當天下午4點半...

寒流等級冷空氣逼近 周日全台天氣驟變

周日天氣將驟變，中央氣象局表示，逼近寒流等級的冷氣團預計周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，周日...

小三通喊停 嘉金航線航運直直落明起減班周飛三天

陸委會宣布，因應新冠肺炎疫情蔓延，10日起暫停小三通客運船舶往來；雲嘉南地區旅客走兩岸小三通路線，唯一的航運嘉義航空站立...

有機是蟲吃完換人吃？ 植保專家：只是個人理念與信仰

政府推廣有機栽培是既定政策，更為了單一農法設立專法，欲推廣「全台有機島」，台灣第一部有機農業專法「有機農業促進法」，20...

推廣有機栽培 農委會：農產品外更具有生態價值

政府大力推廣有機農業，生產端的農民認為遇到瓶頸。農委會表示，推廣耕種有機，不僅是農產品的價值，還包括環境生態上的價值，因...

有機農產品銷售遭遇瓶頸 農業界呼籲該適度檢討

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，我國首度寒假延後兩周開學，學校午餐是有機蔬菜最大的銷售通路，延後開學突發事件，演變...

熱門新聞

激省上千元！好市多開賣Airpods Pro引網暴動

因應新冠肺炎 政府口罩禁出口強制徵用將延長到4月底

中小型口罩廠商「漏網」 經濟部：將全面徵用

紐約時裝周／布蕾克萊芙莉背心快撐破 亮麗出席MK大秀

iPhone SE 2真的要來了？配件商搶先開賣保護殼

史無前例！住六福莊送六福萬怡 兩晚只要4999元起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。