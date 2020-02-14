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台北燈節閉幕踩街大遊行 9隻超萌皮卡丘壓軸

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
2020台北燈節首度在南港、西門兩個展區舉行，過去閉幕時舉辦的踩街大遊行，今年首度移師南港，今年的遊行主題「轉洞台北大遊行」，共14個表演團體參加。記者楊正海／攝影

2020台北燈節首度在南港、西門兩個展區舉行，過去閉幕時舉辦的踩街大遊行，今年首度移師南港，2月16日閉幕當天下午4點半登場，今年的遊行主題「轉洞台北大遊行」，共14個表演團體參加，今年遊行的彩蛋是卡通人物皮卡丘參加遊行，當天將有9隻不同造型的超葫皮卡丘出現在遊行隊伍中共同演出。

北市觀傳局上午公布踩街大遊行的梯隊，其中一隻爆炸頭造型的皮卡丘首次亮相，頭髮閃閃發光，由於遊行當天9隻不同造型的皮卡丘，身上都有LED發光燈飾，若當天下雨，考量安全因素，將無法參加遊行，對此，北市觀傳局長劉奕霆說，為了祈求好天氣，他都有固定去城隍廟拜拜。

遊行從當日下午4點半在南港路登場，從南港高工走到台北流行音樂中心，現場有熊讚領軍12生肖大秀舞技、FOCA福爾摩沙馬戲團、無獨有偶劇團、藝想台灣劇團等14個團體，遊行結束下午6點半，緊接著在台北流行音樂中心的戶外廣場加碼演出音樂會，由2018年第29屆金曲獎最佳台語專輯獎與最佳新人獎得主茄子蛋樂團擔綱壓軸卡司。

台北市副市長蔡炳坤表示，台北燈節今年以南港、西門雙主場，雙主燈的概念，成功串連東西區，這次燈節的特色之一是閉幕前在北流的表演，北流將在4月掛牌，6月正式營運，遊行結束時在北流登場的演唱會，形同預告北流將和大家見面。

針對北市這次燈節的防疫，劉奕霆指出，燈節活動因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，台北市政府加強防疫宣導，提醒前來參觀燈節活動的民眾別忘了佩戴口罩，並注意手部衛生、勤洗手，避免近距離接觸之風險，北市府在燈節與大遊行期間，也將確認所有工作人員在健康無虞的情況下，在現場服務民眾，也備好相關防疫物資，讓民眾安心賞燈。北市觀傳局也說，若有呼吸道症狀之民眾，勿參加燈節等大型活動，避免近距離接觸之風險。

台北燈節今年遊行的彩蛋是卡通人物皮卡丘參加遊行，當天將有9隻不同造型的超葫皮卡丘出現在遊行隊伍中，其中一隻爆炸頭皮卡丘今天首次亮相。記者楊正海／攝影

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