聽新聞
test
0:00 / 0:00
寒流等級冷空氣逼近 周日全台天氣驟變
周日天氣將驟變，中央氣象局表示，逼近寒流等級的冷氣團預計周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，周日水氣較多感受濕冷，隨後水氣減少，下周一起轉乾冷，下周三白天冷空氣慢慢減弱，各地回溫。
氣象局預報員顏增璽表示，明天各地高溫仍有26到29度，是不錯天氣的小空檔，不過，受到逼近寒流等級的冷氣團影響，周日一早北台灣就會瞬間掉下五、六度，白天高溫只有20度左右。此外，水氣增多，各地也有降雨情形，中南部也因為降雨關係，午後就會感覺氣溫下降，中部約22度、南部26度、東半部23度。
顏增璽表示，此波冷空氣將影響到下周三清晨，下周一台北以北溫度九到13度、中部11到20度、南部、東半部13到22度。最冷時間點在下周二清晨，台南以北、東北部氣溫只有八到11度，高屏、花東12到14度。
此外，周日起若溫度與水氣配合，高山有降雪機率。顏增璽表示，下周一後水氣減，不過中南部山區、西半部山區、東半部地區還是有一些零星降雨，如果這段時間，山區水氣夠，3000公尺以上高山有機會降雪，甚至周日如果水氣比較多，高山也有機會降雪。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言