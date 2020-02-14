寒流等級冷空氣逼近 周日全台天氣驟變

周日天氣將驟變，中央氣象局表示，逼近寒流等級的冷氣團預計周日影響全台，北台灣一早就會覺得冷，中南部午後也會開始降溫，周日水氣較多感受濕冷，隨後水氣減少，下周一起轉乾冷，下周三白天冷空氣慢慢減弱，各地回溫。

氣象局預報員顏增璽表示，明天各地高溫仍有26到29度，是不錯天氣的小空檔，不過，受到逼近寒流等級的冷氣團影響，周日一早北台灣就會瞬間掉下五、六度，白天高溫只有20度左右。此外，水氣增多，各地也有降雨情形，中南部也因為降雨關係，午後就會感覺氣溫下降，中部約22度、南部26度、東半部23度。

顏增璽表示，此波冷空氣將影響到下周三清晨，下周一台北以北溫度九到13度、中部11到20度、南部、東半部13到22度。最冷時間點在下周二清晨，台南以北、東北部氣溫只有八到11度，高屏、花東12到14度。

此外，周日起若溫度與水氣配合，高山有降雪機率。顏增璽表示，下周一後水氣減，不過中南部山區、西半部山區、東半部地區還是有一些零星降雨，如果這段時間，山區水氣夠，3000公尺以上高山有機會降雪，甚至周日如果水氣比較多，高山也有機會降雪。