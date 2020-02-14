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小三通喊停 嘉金航線航運直直落明起減班周飛三天
陸委會宣布，因應新冠肺炎疫情蔓延，10日起暫停小三通客運船舶往來；雲嘉南地區旅客走兩岸小三通路線，唯一的航運嘉義航空站立榮航空飛航離島金門航線，營運受衝擊，載客遽減到只剩3成，明起減班周飛三天。
嘉義航空站說，受疫情影響，立榮航空通告明起減班，從明天起到29日，嘉義金門往返航班，每周二、三、四、六取消飛行，只飛一、五、日三天。
小三通客船往來10日起暫時關閉，2月嘉義金門航線平均載客率由約5成降至約3成，2月小三通船班減到剩下單程四班，載客受影響，到10日完全停駛，影響更大。
航站表示，疫情未爆發前，嘉義每天飛金門、澎湖各往返2航班，年載客量8萬多人次，受疫情衝擊，過年後載客減少。
受載客下滑影響，在航站排班計程車司機、民營停車場、航站內店家及站外攤商，生意大受影響，成為疫情受害者，經營金廈一條龍的旅行社，預訂旅客紛紛退訂，營運受衝擊， 定居雲嘉南地區金門人返鄉回家交通不便。
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