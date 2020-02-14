推廣有機栽培 農委會：農產品外更具有生態價值

政府大力推廣有機農業，生產端的農民認為遇到瓶頸。農委會表示，推廣耕種有機，不僅是農產品的價值，還包括環境生態上的價值，因此農委會以政策鼓勵，並縮短有機農產品與一般慣行農法農產品的價差，讓消費者更能接受有機農產品，進而消費。

農委會農糧署副署長莊老達表示，有機耕種與產銷履歷仍然是我國農業、農產品的主要政策，有機農產品的價值，也不僅是農產品的價值，現在農委會正在做整個農業結構調整，包括針對作物、環境或產品行銷的獎勵。

莊老達表示，有機農產品每公斤原本可以賣50、60元，一般慣行農法的菜可能賣20、30元，具有產銷履歷的蔬菜約可以賣30、40元。政策上把三者價差縮小，是其中一個策略，有機友善對生態環境有貢獻，農委會是否在行銷上給予協助，讓原來賣50、60元的有機農產品降到30、40元。

他說，如此一來，能感受到傳統慣行農法和有機農產品的價差沒這麼大，讓消費者願意支持，有機農產品的普及度更大，消費者會認為多花一點錢可以吃到有機農產品，對環境也有貢獻。

因應新冠肺炎（COVID-19），學校延後開課兩周，造成學校午餐蔬菜食材銷售受阻，莊老達表示，兩周大概就兩批菜，數量也不多，一周台北15公噸、新北17公噸，會依合約處理。至於沒有合約的農民，農糧署會協助，有15家通路業者馬上可以銜接，直接上通路。消費量不會增加也不會改變，只是散到其他通路，影響不大。