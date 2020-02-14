有機是蟲吃完換人吃？ 植保專家：只是個人理念與信仰

政府推廣有機栽培是既定政策，更為了單一農法設立專法，欲推廣「全台有機島」，台灣第一部有機農業專法「有機農業促進法」，2018年5月30日總統令公布，去年5月正式施行。

但學界對有機栽培，多年來有兩派仍爭執不休，有機派認為推廣有機是正確的道路，須逐步達成急不得；但另一派認為，台灣先天地理環境沒有耕種有機的條件，徒增成本。

「有機教主」之稱的台大退休園藝系教授郭華仁表示，有機農產品生產愈多，價格會愈來愈平穩，與慣行農法農產品價差也就會逐漸縮小。生產量與消費量是動態關係，靠市場機制自動調整。除了鼓勵農民耕種，也要鼓勵消費。

郭華仁說，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響的產業不只有機菜農，不能因單一事件抹煞有機產業。

「我一輩子沒有買過有機農產品」，國內植保界專家、農委會防檢局前局長黃㯖昌表示，採用IPM綜合管理的病蟲害防治法，減量且精準用藥，這樣生產的農產品就很好，農委會去年舉辦首屆「永續善農獎IPM Award」評選活動，產品安全、好吃、又維持產量穩定，就是推廣這樣的綜合管理。

黃㯖昌說，有機栽培僅是眾多農法中的一種，小規模運作相對容易，要變成一個經濟亮點、一個企業、產業，沒有辦法運作，植物保護藥物已被汙名化，偏好有機農產品的消費者是少數，常倡導不用藥不用肥、不防制叫有機，或說蟲吃完的才是人吃等等，只是信仰與理念，並無科學基礎。

台大退休園藝系副教授許明仁說，台灣不具發展有機農業的條件，因為氣候高溫多濕，不如溫帶國家有冬雪、低溫可減少病蟲害。先進國家不敢主動推動有機，僅讓民間推動、政府給予必要協助。

許明仁說，若政府出面推動，就要付出很大的代價，不僅生產端成本高，售價與一般慣行農法農產品的價差高達兩三倍，消費者沒有能力或不願意買，為了維持政績，政府也只好花大筆公帑補貼與採購。

許明仁說，他總是苦口婆心勸青農，須先填飽肚子，再追求理想；且台灣對於有機農產品的需求到底有多少，消費者願意付多少代價，政府並沒有精準評估，在市場法則上，並不是說政府推動有機，消費者就一定要埋單。