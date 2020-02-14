有機農產品銷售遭遇瓶頸 農業界呼籲該適度檢討

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，我國首度寒假延後兩周開學，學校午餐是有機蔬菜最大的銷售通路，延後開學突發事件，演變成「學校午餐打噴嚏、有機菜農就感冒」，頓時銷售卡關。有農業界人士認為，僧多粥少、缺乏通路，是有機耕種最大的致命傷，政策應該適度進行通盤檢討。

耕種有機菜供應學校午餐的雲林縣青農聯誼會會長林鳳義表示，當初轉為耕種有機蔬菜，也是看中有學校午餐採取契作的穩定採購，契作供應的主要精神，就是要需求才生產、流程生產。但從這次突發的學校午餐事件發現，就算是配合政策契作，仍無法保障有機菜農的權益。

林鳳義表示，這批有機菜本來就不應該出現在市場上，突然大量出現，也排擠其他菜農的正常供應，骨牌效應造成其他農民的損失。

一名有機菜農說，有機菜市場確實很有限。原本全台有機耕種面積約5000、6000公頃，當時有機菜農還有利潤，政府把「友善耕作」納入，硬是提升為1萬公頃左右，但市場消費量沒有提升，有機農民弱弱相殘，生產供過於求，是現在有機農民面臨的最大困境。

該名菜農說，學校延後開學，菜農把有機菜當產銷履歷菜賣，而產銷履歷的就當慣行農法菜賣，有不有機就沒什麼差別了。

三代務農的有機菜農葉豊仁表示，有機農業最大困境是缺乏通路與市場，現階段有機菜全靠新北、台北、桃園學校團膳、學校午餐支撐，多年來一直無法打開這僵局。當學校午餐停止，有機菜竟然全倒，個體小農受創最慘。原本軍公教是有機菜的穩定客群，但年改後軍公教消費緊縮，有機菜的銷售冷卻不少。

葉豊仁表示，不僅只是有機產業運作需要檢討，連青農政策也需要一併通盤考量，政府鼓勵青農返鄉，都說回鄉說要種有機，但從未想過這些東西要賣去哪裡。

嘉義縣青農會長陳育旗表示，他沒有耕種有機，因為沒市場也沒通路，無法兼顧品質，成本也更高，他所看見的有機大戶也都在轉型中，無法單純只靠有機經營。