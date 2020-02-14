國內現今年首例百日咳個案 40多歲男去年底至中國洽公

衛福部疾管署公布國內今年首例百日咳確定個案，他是一名居住北部、年紀40多歲的男子，去年12月底曾至中國深圳洽公，1月10日返台後於30日出現咳嗽有痰，至多家診所就醫未改善，於2月5日至醫院就醫後採檢通報，11日確診。所幸目前已痊癒，且同住接觸者三人無疑似症狀。

衛福部疾管署表示，透過飛沫傳染的百日咳，無論有無發病都具有高度傳染力。這個疾病的感染症狀是持續咳嗽超過兩周，且伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀。成人患者很少出現併發症，嬰幼兒患者症狀通常較嚴重，特別是六個月以下的嬰兒是重症高危險群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血或死亡。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法。疾管署表示，我國提供嬰幼兒於出生滿二、四、六、18個月，以及滿五歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

此外，由於家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，因此建議懷孕婦女、嬰兒照顧者可自費接種一劑疫苗，以降低嬰幼兒感染機會。如果發現自身或家人出現疑似症狀，應戴上口罩盡速就醫，並按醫師指示確實完成治療，以免造成傳染。

衛福部疾管署監測資料數據顯示，2016年至2019年同期的百日咳病例數分別為一例、兩例、兩例、四例，每年累計病例數為17至34例。其中，高達五成六是三個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第一劑疫苗的嬰兒，兩成六是20歲以上成人。