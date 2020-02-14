國內確診今年首例本土傷寒病例 初步研判為國內感染

國內確診今年首例本土傷寒病例，他是一名居住於南部、30多歲的菲律賓籍男性，經研判應是在國內遭到感染。衛福部疾管署表示，傷寒的傳染途徑包括生食、食用未煮熟、遭帶菌者糞便汙染的食物或飲水，因此提醒民眾避免吃生食、食物要煮熟、落實肥皂勤洗手習慣。

疾管署表示，上述個案1月21日起出現發燒、頭痛、血便等症狀，31日曾就醫。因症狀持續，2月6日再次就醫並住院採檢，經檢出傷寒桿菌陽性確診。由於個案於潛伏期間無出國史，初步研判為國內感染。

目前個案症狀改善且已經出院，同住接觸者無疑似症狀，衛生單位已進一步調查個案飲食史及接觸史，以釐清可能感染來源。

疾管署疫情統計資料顯示，我國去年確定病例共21例，其中17例為境外移入個案，感染國家分別為印尼七例，印度、菲律賓及柬埔寨各兩例，緬甸、馬來西亞、巴基斯坦及中國大陸各一例，另有四例為本土個案。今年截至目前累計兩例傷寒確定病例，其中一例由印尼境外移入。

衛福部疾管署說，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期平均為八天至兩周，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。預防之道包括不吃生食、食物充分煮熟、飲用水煮沸或使用瓶裝礦泉水，此外應落實良好衛生習慣，像是飯前便後以肥皂洗手，才能有效防範。