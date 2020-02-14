周日起氣溫驟降 吳德榮：不排除入冬第二波寒流機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天鋒面接近，大氣不穩定，午後近山區強對流被激發，伴隨雷擊、瞬間大雨，也帶來今年第一起春雷。

今天鋒面仍在附近，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，東半部及南部局部地區亦有短暫陣雨的機率，上午雨很少、下午雨較多。北部17至26度、中部18至27度、南部18至28度、東部17至26度。

明天鋒面東移、天氣稍好轉，白天溫暖舒適，局部地區仍有短暫降雨的機率，今明兩天西半部及外島易有霧，應注意。

他說，周日另一波鋒面通過，天氣再轉變，中部以北有局部雨，東半部及南部山區亦有局部短暫雨的機率，鋒面後強冷空氣緊接南下，氣溫驟降、愈晚愈冷。

下周一轉乾冷天氣，各地晴朗穩定，約持續至下周四清晨，應注意保暖。下周四白天起，氣溫明顯回升。

他說，目前歐洲中期預報中心(ECMWF)模式及美國(GFS)模式所模擬的強度，可為平地帶來的最低氣溫，大約在7、8度左右；亦不排除有成為入冬以來第二波寒流的機率。