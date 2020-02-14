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西部、金馬注意濃霧！ 今天鋒面接近西南風增強

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西部、金馬注意濃霧！ 今天鋒面接近西南風增強

聯合報 / 記者董俞佳／台北即時報導
西半部地區有局部霧或低雲，影響能見度。記者楊德宜／攝影

中央氣象局發布濃霧特報，今天金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度；上午6時20分桃園新屋有濃霧發生，馬祖亦持續有濃霧發生，能見度不足200公尺。

今天鋒面接近及西南風增強，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

明天東半部地區仍有局部短暫陣雨，北部地區雲多偶有零星雨，其他地區為多雲，下半天鋒面逐漸接近，北台灣降雨機率逐漸增加。

周日鋒面通過，降雨範圍再度擴大，並且有一波強烈大陸冷氣團逐漸南下，北台灣一早就會感受到氣溫下降，其他地方傍晚左右也會開始轉冷。

下周一至下周三清晨強烈大陸冷氣團或寒流影響，各地天氣寒冷，臺南以北及東北部地區低溫僅9至12度，空曠地區氣溫更低一些，高屏及花東低溫也只有12至15度，請提前做好保暖工作；水氣漸減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

下周三白天起至下周四強烈大陸冷氣團或寒流逐漸減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，早晚氣溫仍低，西半部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨。

另外，周日清晨前金門、馬祖及西半部地區有局部霧或低雲影響能見度的機率，交通往返、行車用路多留意；周六東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動注意安全。

21日至23日冷氣團減弱，氣溫回升；各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶有局部短暫雨。

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