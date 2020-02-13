疫情導致郵輪之亂 消基會籲旅行社依法處理郵輪糾紛

受鑽石公主號郵輪疫情影響，台灣六日起禁止國際郵輪靠泊港口，消費者也紛紛取消郵輪行程，消基會也收到各種關於郵輪遊程解約的消費申訴。消基會呼籲旅行社依法處理郵輪國外旅遊解約糾紛，也提醒消費者，在全球疫情尚未獲得有效控制前不宜規畫郵輪行程，以免衍生的退費糾紛難解。

消基會指出，一般旅客搭國際郵輪，分成簽國外旅遊定型化契約與簽國外個別旅遊定型化契約。但不管是訂哪種契約，受郵輪靠泊禁令或延課令而主張解約，因是「不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由」，業者應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。任何一方知悉旅遊活動無法成行時，應即通知他方並說明其事由；其怠於通知致他方受有損害時，應負賠償責任。

消保處副處長吳政學則表示，並非任何郵輪遊程都可以取消退費，必須是受到「不可抗力」，因此郵輪行經的路線和是否受到疫情影響，行程是否受到延課影響等，都是決定是否可以退費的關鍵。

由於旅行社與國外郵輪公司訂契約較為嚴格，不少業者要求郵輪遊客要同時簽訂「郵輪特別協議書」，排除旅客出發前臨時取消行程賠償規定、旅程中因不可抗力事由致旅遊內容變更之退費規定。消基會表示，「郵輪特別協議書」內容因違反消保法、「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」等規定，不管消費者有無簽訂特別協議書，皆不受其約束。