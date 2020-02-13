鋒面報到多座南北水庫人工增雨 石門水庫集水區進帳
鋒面中午過後報到，水利署下午3點30分過後在部分水庫實施人工增雨，石門水庫也在下午約4點以後以焰劑增雨，把握鋒面降雨機會。
北區水資源局表示，依據氣象局局預報資料，今天下午起西半部就會有鋒面前雲系發展並降雨，北水局下午4點10分施作人工增雨，燃放2支焰劑，截至晚上8點，石門水庫集水區累積降雨量4.6毫米。
水利署這一次先在曾文、烏山頭、南化、阿公店及甲仙堰進行地面人工增雨，稍後在石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭施作設法增加降雨。
中央氣象局預報資料顯示，今天鋒面接近加上西南風增強，西半部、東北部有短暫陣雨或雷雨，各水庫下午完成增雨前置作業，利用鋒面適當時機進行人工增雨，做好因應春耕期間灌溉用水需求準備。
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