鋒面報到多座南北水庫人工增雨 石門水庫集水區進帳

「酒糟」，是個現代人常見的皮膚病症，會引起酒糟的病因，在醫學界也有許多不同的理論。而對於「酒友」來說，網路上充斥著各類不同論調的訊息，也有些酒友因自身錯誤的經驗分享而誤導了酒友們，讓酒友們除了症狀上的困擾外，對於「誰說得才對？」也常常感到困惑。

2020-02-13 15:38