鋒面帶雨來了 水利署趁機人工增雨挹注水庫

因應春耕期間灌溉用水需求，經濟部水利署自去（2019）年入冬後，即持續密切關注各集水區的降雨情形，嚴密地監控各水庫蓄容。目前全台雖無明顯旱象，水利署仍把握鋒面報到時機，今（13）日陸續在北、中、南水庫進行人工增雨，為水庫帶來更多「庫存」。

水利署表示，今日15時30分先於曾文、烏山頭、南化、阿公店及甲仙堰進行地面人工增雨作業，16時並接續於石門、寶二、永和山、明德、鯉魚潭施作，希望能增加雨量。

依據中央氣象局預報資料，今日鋒面接近及西南風增強，西半部、東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨。水利署人工增雨作業團隊嚴密守視鋒面、伺機行動，各水庫管理單位於14時完成增雨作業整備，掌握鋒面最適時機分別進行人工增雨作業。水利署表示，只要天候條件合適，不分晝夜，會即刻啓動增雨作業。

水利署說明，隨著時序漸入春季，降雨機會將愈來愈多，水利署已與氣象局及國防部空軍單位建立完整的合作機制，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業團隊就會機動進行作業，為水庫挹注更多蓄容。