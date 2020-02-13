中央撥口罩給台南小黃司機 每周可買7個

中央核定從本月10日起每天核撥4200片口罩供台南市計程車司機購買，每人一天一片，每周可一次購買7片。台南市公共運輸處指出，每天所需口罩將送達各計程車從業公（工）會、合作社，並採實名制登記購買，確保從業人員及乘客的安全，預計15日向公運處領取每周核撥的口罩量。

台南市交通局長王銘德表示，新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴峻，口罩由中央徵用，市長黃偉哲多次接獲計程車從業人員反映買不到口罩，指示交通局協助統計大台南地區從業人員人數及需求量向中央爭取，日前經交通部核定以每人一天一片，每天撥發4200片口罩供大台南計程車從業人員購買使用。

王銘德指出，台南市目前具合格登記證從業人員約4200人，為將口罩發放、採買作業效率發揮到最高，並順利發放到每位駕駛手上，公運處於2月11日邀集南市計程車商業同業公會、駕駛人工會、合作社等代表研商，確認發放、付款及採買等原則，由計程車公（工）會、合作社等團體擔任窗口，讓所有計程車駕駛都可以向所屬單位登記購買口罩。

購買口罩的額度為每人每天1片，目前律定原則為牌照屬「交通公司或車行」者採買窗口即為所屬公會，牌照屬駕駛人自有者，「個人行」部分採買窗口為所屬駕駛員職業工會，「合作社社員」部分採買窗口即為各合作社，採分流方式加速口罩的分發，預計2月15日上午10時起由各公（工）會、合作社等向公共運輸處領取每周核撥的口罩量。

原則上，統一為每周五配送1個星期的口罩量，交通局提醒，計程車駕駛每個口罩單價為5元，每周購買數量為7個，建議採買前先向所屬公（工）會、合作社作確認，以確保口罩採買順利。