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雙和醫院「藥來速」專用車道 免下車5分鐘領藥
武漢肺炎（新冠肺炎）延燒，民眾避免去人潮多的地方，尤其是醫院。雙和醫院自2011年起，體恤民眾來院領藥不便，提供「藥來速」服務，回院領藥的民眾，可不用進入醫院、免停車、免下車，就有藥師給藥的服務。武漢肺炎期間，藥來速1周使用約500人次。
雙和醫院表示，利用「藥來速」領藥的患者只要先行預約，藥事人員即會備妥藥品，領藥者行駛專用車道，經確認身分後，即由藥事人員交付藥品，並提供藥品衛教服務。
雙和醫院「藥來速」服務時間為周一到周六的早上9點至中午12點、下午1點30分至傍晚5點。藥來速服務可採網路預約（網址：www.shh.org.tw→點選「預約領藥」），或電話預約02-22499961。也可現場預約，在藥局批價櫃台。
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