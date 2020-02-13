花東鐵路雙軌電氣化初審未過！ 環委吐槽：先提升營運效能

花東鐵路除了少數瓶頸路段完成雙軌化，其餘多數都是單軌路段，不易提升運量，熱門時段一票難求。為提升效能，交通部鐵道局推動花東地區鐵路雙軌電氣化，環保署專案小組今審查決議補正再審，要求說明土方處理、量化環境保護措施、研提具體噪音減輕措施等。

本案106年11月8日經環評大會決議進入二階環評，107年及108年陸續舉辦公聽會跟現勘，今天首度進入專案小組審查。鐵道局表示，目前花東線有69%是單線區間，開行車次有限、交會待避有時間損失，以上午10時至11時為例，花東間一小時就要交會停等11次，停等時間自強號最長16分鐘、區間車最長23分鐘。

由於單線運轉班次有限，台鐵以對號車為優先，區間車平均班距長達2.6小時，鐵道局還說，「因民眾需求，對號車被迫區間化，導致停站數過多、旅行時間過長」，單軌也導致事故、故障風險更高。

根據一件404次自強號延誤案例，導致下行車次連帶誤點，但花蓮、玉里、台東等東部主要車站誤點機率為25.4%，最長誤點時間84分鐘，而台中、彰化、台南、高雄等西部主要車站誤點機率18.5%，最長誤點時間51分鐘，都比花東鐵路還低。鐵道局說，由於花東單軌路線多，單向延誤經常擴大為雙向延誤，有必要提升鐵路可靠度。

鐵道局規畫，工程起始自花蓮站至知本站，全長162.5公里，扣除已完成或施工中的雙軌化工程，總計畫路線約112.65公里，環評、綜合規畫核定後預計7年完工。

目前花東鐵道多處路段曲線半徑小於1000公尺，列車無法以130公里時速運轉，工程期間將改善9個區段曲線，分別是吉安—志學、三民—玉里、東里—東竹、富里—池上、池上—海瑞、池上—海瑞（新武呂溪橋）、關山—瑞源、瑞源—鹿野、鹿野—山里。另為配合河川治理計畫，將拆除重建17座雙軌河川橋梁，新建7座單軌河川橋梁。

不過環評委員認為目前報告書不夠詳盡，降低土壤液化措施、防塵網或施工圍籬範圍等，都只有定性說明，沒有定量描述具體的汙染防治措施。雖然有預留增設隔音牆的空間，也沒有說明在哪些地段或空間是否足夠。

環評委員簡連貴也說，部分路線位於池上斷層，應該深入做地質安全評估、橋梁耐震設計。此次工程需土需求很大，暫時堆置、運送路線可能經過的敏感點都要加強減輕措施。

環評委員朱信表示，未來營運後運量增加，噪音一定也會變大，目前只有預留位置等日後有需要再設隔音牆，不如先規畫幾個噪音可能比較嚴重的地方，直接設置隔音牆，避免引起民怨。

針對鐵道局指現在花東鐵路單軌導致運能、效率不足且容易誤點，環評委員江鴻龍則說，除了單軌問題以外，「如何增加營運管理、提升效能，更是對台鐵很重要的一件事」。

軌道工程行經馬太鞍濕地及大農大富，環評委員李培芬提醒，現在仍不清楚開發案對這兩處的衝擊，環評書只看得到大概的空間位置，應該要提出更完整的評估資料以及承諾後續監測。

由於說明未盡完善，環評委員決議補正再審，要求加強各施工路段需土數量、補充敏感點位置、具體環境衝擊及噪音減緩措施、強化生態監測資料等。