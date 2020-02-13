國旅補助29億下半年實施三個月 觀光紓困今起實報實銷

武漢肺炎衝擊國內觀光及交通產業，交通部今天向行政院提出紓困、復甦、振興方案，總計投入約500億元，交通部觀光局長周永暉表示，觀光局針對紓困部分投入12億，首波提早離境的武漢團、湖北團及陸團，今天將公告，業者即日起可實報實銷，遇到越南、義大利等停航團客，以及入境團取消者，下周將公告；另將編列29億國旅補助，下半年實施三個月。

周永暉表示，12億紓困案分為三大部分，第一部分是配合防疫提早離境的武漢團、湖北團、大陸團，20人以下補助5萬、20人以上補助8萬，今天公告並可即日實報實銷；第二部分是遇到義大利、越南、菲律賓停航的團客，每團酌予補助5萬元，原則上以綜合旅行社申請額度較高；第三部分是入境團，外國旅客受疫情不確定想取消者，可優先補助。

第二、第三部分將於下周公告。另外，部分旅行社、旅宿業實施無薪假，交通部將鼓勵培訓計畫取代無薪假，編列5億元，但周永暉強調，若業者有裁員者均不適用，例如Ａ公司裁員後，剩下的員工就不適用培訓費。12億紓困案與5億元受訓費，交通部長林佳龍已批准，剩下將與業者確認細節。

周永暉也表示，旅行業、旅館業、遊樂區業是核心產業，信保多提了12億，可以貸款到120億，可以協助週轉金、貸款、利息補貼，可以延遲給付。同時，這段時間如果沒有裁員，希望能有人才培訓計畫，利用此機會除了專長學習，應重新檢視台灣哪些不錯的、具淺力的、創新創意的遊程，過去沒有時間去思考或了解，希望藉此機會變成課程的一部分，觀光局全額補助，這部分將由出入境協會、旅行業全聯會等協助。

疫情過後，觀光局將啟動國旅補助。周永暉表示，國旅補助將編列29億，時間預計在下半年，補助期間以一季為原則。至於是否比照過去住一晚補助五百、一千元？周永暉表示，團客原則上比照過去優惠，自由行方案還需要跟22縣市檢討，並會結合中小企業處的優惠券。

周永暉說明，這次國旅補助希望能跨縣市舉辦，比如北北基桃、中彰投、桃竹苗、南高屏等，每縣市允許提前一個月、或延後一個月實施，原則上五月完備後將對外公告，比如實施期間在八、九月，各縣市可視情況於七、八、九月，或八、九、十月實施。

針對旅館衝擊大，將額外補助紓困。周永暉表示，一般旅館擬請地方政府協助，觀光旅館補助方面，會在用地費用盡量來協助，並分為兩類，第一類是土地成本較高的六都；第二類是非六都。旅館預估補助四個月，但不涉及地價稅、營所稅。