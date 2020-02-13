健康食品稽查 奧利多碳酸飲料違規遭罰三萬元

隨著養生風潮興起，各種調節生理機能保健功效的健康食品應運而生，衛福部食藥署昨天公布去年9至10月針對健康食品工廠的專案稽查結果，其中金車的「奧利多碳酸飲料」因產品標示未加註「供保健用」，遭開罰新台幣三萬元。

本次專案針對9項保健功效的健康食品工廠業者進行稽查，包括調節血糖、骨質保健、牙齒保健、延緩衰老、促進鐵吸收、胃腸功能改善、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質等，共查核65家健康食品工廠。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，部分業者登錄資料不完整，經複查後皆已改善；另外抽查74件產品，兩件產品因違規而遭開罰，並對產品進行補正、改善。

其中金車股份有限公司中壢廠生產的「奧利多碳酸飲料」，因產品標示未加註「本產品供保健用，請依建議攝取量食用」，遭地方衛生局開罰新台幣三萬元。源穎生技委託大昭製藥生產的「青春蜂王漿飲」，則因其指標成分癸烯酸含量超過查驗登記許可範圍，遭地方衛生局開罰新台幣10萬元。

魏任廷表示，健康食品需事先申請，並經核准後才可宣稱保健功效，且其保健功效的指標成分添加量，也必須在許可範圍內。

目前通過認證的功效有13種，分別為護肝、抗疲勞、調節血脂、調節血糖、免疫調節、骨質保健、牙齒保健、延緩衰老、促進鐵利用、胃腸功能改善、輔助調節血壓、不易形成體脂肪、輔助調整過敏體質。健康食品也自去年1月開始必須在容器或包裝上的「注意事項」加註「本產品供保健用，請依建議攝取量食用。」