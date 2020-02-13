衣架為什麼要有五顏六色？ 網曝光真實用途：超實用

必備的居家用品「衣架」，市面上大多以3入、5入等包裝販售，根據品牌不同，材質、顏色也會不一樣。不過，你知道「衣架顏色的差異」有什麼功用嗎？一名網友日前就在社群媒體上發文表示，自己跟另一半在討論究竟有多少人，使用完衣架後會依照顏色分類收好？網友們也紛紛留言，分享自己的看法。

原Po在臉書社團「爆廢公社」上發文說到，「跟隊友在研究一個問題，他覺得衣架使用完，有8成的人會按照顏色排好，我覺得大概有9成的人不會按照顏色排吧！」，笑稱天天照顏色排好的人「根本有強迫症吧……」。因此這名網友決定發文詢問網友們，「大家真的使用完都會按照顏色排好嗎？」

對此，有網友就表示自己「完全無視衣架有不同顏色這件事情」，也有網友直言「所以我都買同一個顏色」，就能免除衣架顏色不同的問題。許多網友則說到，會將衣架照顏色排好，「會按顏色，且同一方向排好」、「會！而且曬衣服間距都要一樣」、「按顏色排好+1，更閒的時候還會紅橙黃綠藍靛紫的排序」。

不少網友也默默曝光衣架顏色差異的功能，表示自己除了會將衣架按顏色排好，還會以「用銀色掛的是日常用服，粉紅色是上班穿的」來作收納。更釣出細心的媽媽分享自身作法，「按照（衣架）大小，歸類顏色和衣服排列，長短袖上衣，洋裝，外套，分別123孩子的衣服」、「會按照粗細大小顏色，晾的時候也要從大人衣服、大人褲子、小孩衣服，小孩褲子照順序排」，將此功能運用的淋漓盡致。