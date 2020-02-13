空汙影響肺部發育 兒童運動力下降

空氣汙染恐造成兒童肺部健康出問題。英國非營利組織調查發現，長期在高度空氣汙染的場所運動，會影響兒童的肺部功能發育不全，將影響日後的運動表現。

據《英國衛報》報導，維護空氣品質組織The Air Team分析英國94處運動場所，結果發現兒童在高污染的地方運動將會導致肺部功能發育不良，影響日後的運動表現。

倫敦國王學院科學家馬德威指出，「在空氣污染城市長大的氣喘兒童會出現較嚴重症狀，限制他們接受訓練的潛力，因而影響他們運動的最佳水準。」

這次研究同時也諮詢呼吸道顧問與體育專家，以便了解空氣汙染對兒童肺部功能與運動能力的影響。在評估94處場地，結果發現有25處超越了世界衛生組織（WHO）建議的安全標準，52處接近門檻。

The Air Team代表指出，「兒童如果住在高污染地區，肺能力將降低14%。」對此，該組織發言人葳克丹表示，「如果大家在意英國的運動能力，就應該開始關心空氣汙染問題。」

據《每日快報》報導，英國醫師麥克維表示，「想要透過參加體育活動做正確事情的年輕人，卻因為都市空氣汙染反而損害他們的健康，這是非常令人擔憂的事。」

因此，The Air Team也呼籲在英國大城市應設置乾淨空氣區並要求政府在2030年之前，採用WHO對於空氣汙染標準的建議值。

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