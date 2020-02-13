農糧署1月份食米抽驗 一件限期改善

溫暖晴朗的天氣又要變天了。中央氣象局表示，今天下午起水氣增多，今晚各地有明顯短時強降雨，且會下到明天清晨才慢慢緩和；周六又有一波鋒面接近，各地水氣增加。16日下周日起鋒面和接近寒流等級的冷空氣報到，北台灣一早就可感覺明顯降溫，天氣先濕冷再轉乾冷，一路冷到下周三，，中部以北沿海空曠地區可能只有7、8度。

2020-02-13 14:18