農糧署1月份食米抽驗 一件限期改善
為維護市售食米品質、交易秩序及消費者權益，農委會農糧署依據「糧食管理法」及「糧食標示辦法」等相關規定，每月辦理市售食米抽檢作業，並逐月上網公布抽檢結果。
依照今年1月份的檢測結果，87件合格，有1件限期改善，為瑞豐碾米工廠的統好香米，因包袋未標示碾製日期，因此依法要求其限期改正。
農糧署表示，市售食米抽檢項目包括包裝標示及品質規格二部分。去年合計抽樣1143件，包括「包裝食米」931件，其中包裝標示904件合格（合格率97.1%），27件不合格；品質規格916件合格（合格率98.4%），15件不合格；另「散裝食米」212件，全部合格（合格率100%）。
農糧署表示，抽驗不合格部分，依糧食管理法第18條、第18條之1規定，開具限期改正通知書及裁處書等，並要求業者限期改善。
農糧署表示，相關市售食米抽檢結果均公布於該署網站首頁/農糧業務/稻米專區/市售食米抽檢結果( https://www.afa.gov.tw/cht/index.php?code=list&ids=664 )，供外界參考。
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