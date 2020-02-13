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計程車防疫常消毒 駕駛：生意少3成、客人也想開窗通風

聯合報 / 記者翁浩然/台北即時報導
有北市計程車駕駛指出，現在載客機會變少，生意大概少2、3成，每天也要趁載客空檔拿車隊配發的酒精消毒車內扶手、門把等處。記者翁浩然／攝影

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）疫情讓不少民眾避免外出，商圈人潮、觀光財都減少，有北市計程車駕駛指出，現在載客機會變少，生意大概少2、3成，被要求載醫院或不戴口罩咳嗽者也會「毛毛的」，但也不能拒絕載送，只能做好自我防護。

計程車駕駛李先生說，他載客除戴口罩，每天也要趁載客空檔拿車隊配發的酒精消毒車內扶手、門把等處，同時也會開車到空曠處全窗打開通風，雖然很怕有咳嗽的客人不戴口罩，但現在因出遊人潮變少，生意已少2成，總不能量客人體溫甚至拒絕載送，防護只能靠自己做好。

連姓駕駛現在載客都會半開後座車窗保持空氣流通，但最近有客人上車後卻還嫌不夠，直接要求4扇窗全開，「客人主動想開窗，我高興都來不及」。

徐先生則說，現在因為開學延後，不只出遊的人減少，學生通勤的生意也做不到，他生意就少3成了；為了讓自己及客人都能安心搭車，他每天會回服務站用消毒液擦拭車內，吃飯前也都洗手消毒，也不敢開冷氣室內循環，全窗都會半開來載客，他有個人車行駕駛朋友還因為客人不想開窗，不願載客人。

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