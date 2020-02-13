醫師傳授DIY「濾材布口罩」 婆婆媽媽跟著做

新冠肺炎（武漢肺炎）疫情延燒，「口罩」瞬間成為「稀缺物資」，製作布口罩也在婆婆媽媽群組中成為熱門話題。日前北市大安區大學里志工隊日前就在里辦公室一起DIY布口罩；奇美醫院麻醉部兼任主治醫師陳冠廷也在臉書分享製作「濾材布口罩」的方法，強調現階段這樣防疫就「夠了」，勤洗手比戴口罩更重要。

北市大安區大學里志工隊日前就在里辦公室一起DIY布口罩，里長吳沛璇表示，里內有一位志工是社會局銀髮貴人講師，就由她帶領一群婆婆媽媽志工一起做口罩，給里內志工隊使用，如果里民有需要也可以來上課，自己的口罩自己做。

陳冠廷則在臉書上教學，開刀房使用「布口罩」對資深的醫療人員可能不陌生，他數年前到泰緬邊境的醫院義診，當時就戴上布帽、布口罩，「又新鮮又環保」，也不會產生過多的醫療廢棄物。

他表示，買不到口罩，若想自己做，先到布莊挑一塊喜歡的布，每呎（30公分乘以105公分）就可以做3個，再找個會裁縫的高手，拿個紙口罩給他當尺寸樣本，30分鐘後口罩就生出來了。最重要的撇步，是在布口罩背面（靠近口鼻的那一面）做一個開口，把濾材置入。

陳冠廷指出，「有濾材」的布口罩，就是目前最好的防疫工具，至於濾材那裡來？他說，一般外科口罩的布織布就是它的濾材，「熔噴不織布」纎維可以到1至5微米，獨特的毛細結構就是過濾的好材質，像外科口罩的三層結構，就是前面防水不織布、中間「熔噴不織布」，後面再加一層普通不織布。

不過，現在「熔噴不織布」都被政府徵用，ㄧ般布織布也可以，包括家中常見的抹布、尿布、紗布、濕紙巾、衛生棉等都是不織布，記得要用「新」的，這種錢不要省；自己採用的不織布是濕紙巾，乾燥濕紙巾後再塞進去，就是最好的濾材布口罩。